È morto a 54 anni Marcus Fairs, giornalista britannico fondatore di Dezeen, web magazine di architettura e design lanciato nel 2006. A dare la notizia della sua scomparsa, avvenuta il 30 giugno, è stata proprio Deezen, con un lungo post pubblicato su Instagram: “con molto dolore annunciamo la scomparsa improvvisa e inaspettata del fondatore, CEO e caporedattore di Dezeen Marcus Fairs all’età di 54 anni. Marcus, che era un brillante giornalista, imprenditore visionario e padre, marito, collega e amico molto amato, è stato portato in ospedale martedì della scorsa settimana dopo essersi ammalato. Dopo un breve periodo in terapia intensiva, è deceduto giovedì 30 giugno 2022”.

MARCUS FAIRS, PIONIERE DEL GIORNALISMO D’ARCHITETTURA E DESIGN

Nato nel 1967 Marcus Fairs dopo la laurea in Design 3D ha iniziato la carriera giornalistica scrivendo per Building Design e successivamente per Building, dove è diventato vicedirettore. Ha anche lavorato come freelance per Blueprint, The Guardian, The Independent on Sunday e Conde Nast Traveller. Nel 2003 ha lanciato Icon, rivista di architettura e design, dove ha lavorato fino al 2006 e con la quale ha conseguito numerosi premi, come Launch of the Year e Designer of the Year nel 2003 e Monthly Magazine of the Year nel 2005 e nel 2006. Durante il periodo di lavoro ad Icon, Fairs ha ricevuto inoltre i premi come Giornalista dell’anno (2002) e Giornalista d’Architettura dell’anno (2004).

MARCUS FAIRS E DEZEEN

Fairs fonda Dezeen nel 2006, piattaforma web cresciuta in brevissimo tempo: è tutt’ora considerata il sito web di architettura e design più influente al mondo. Nel 2007 arriva a Dezeen Rupinder Bhogal che, insieme a Fairs, dà vita a Dezeen Limited; i due nel 2008 hanno inoltre lanciato il sito Dezeen Jobs, seguito nel 2010 da Dezeen Watch Store. Come fondatore e caporedattore di Dezeen, Fairs ha vinto premi tra cui il Business Web Editor of the Year di BSME nel 2013. Nello stesso anno è stato nominato tra le 100 figure più influenti nelle industrie creative del Regno Unito dall’Hospital Club. Nel 2011, la rivista francese Architectural Digest lo ha inserito nella lista dei 100 Qui Comptent delle figure più importanti del design a livello internazionale.

– Desirée Maida