Massimiliano Gioni sarà il prossimo Director del New Museum di New York, carica intitolata a Toby Devan Lewis. La nomina, annunciata il 7 luglio 2026, entrerà ufficialmente in vigore il primo agosto e segna un passaggio significativo nella storia di una delle istituzioni americane più attente alla sperimentazione e alla ricerca nell’arte contemporanea. Gioni raccoglie così il testimone di una lunga tradizione curatoriale inaugurata dalla fondatrice del museo, Marcia Tucker, e proseguita negli anni dalla direzione di Lisa Phillips. Mentre l’Italia tira i remi in barca nella nomina di direttori di museo internazionali, all’estero i direttori italiani continuano a trovare spazi rilevanti.

Chi è Massimiliano Gioni

Nato in Italia nel 1973, Gioni conosce da vicino il New Museum: il suo percorso all’interno dell’istituzione è iniziato ben 20 anni fa nel 2006, quando è entrato come curatore. Nel corso degli anni ha ricoperto gli incarichi di Associate Director e Director of Exhibitions, fino alla nomina nel 2014 come Edlis Neeson Artistic Director. Per due decenni ha dunque contribuito in prima persona alla costruzione dell’identità del museo, trasformandolo in uno dei principali osservatori internazionali delle pratiche artistiche contemporanee.

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La carriera di Massimiliano Gioni all’interno del New Museum di New York

Curatore tra i più influenti della sua generazione, Gioni ha costruito al New Museum un programma espositivo caratterizzato da una forte vocazione al confronto tra generazioni e alla rilettura critica della storia dell’arte recente. Sotto la sua guida curatoriale sono nate importanti mostre personali dedicate ad artisti come John Akomfrah, Pawel Althamer, Ed Atkins, Lynda Benglis, Judy Chicago, Tacita Dean, Nicole Eisenman, Urs Fischer, Theaster Gates, Hans Haacke, Camille Henrot, Carsten Höller, Kahlil Joseph, Ragnar Kjartansson, Kapwani Kiwanga, Sarah Lucas, Gustav Metzger, Marta Minujín, Chris Ofili, Raymond Pettibon, Carol Rama, Faith Ringgold, Pipilotti Rist, Anri Sala, Peter Saul, Nari Ward, Apichatpong Weerasethakul e Lynette Yiadom-Boakye. Parallelamente, ha ideato alcune delle mostre collettive più significative del New Museum degli ultimi anni, tra cui After Nature (2008), Ostalgia (2011), Here and Elsewhere (2014), The Keeper (2016) e Grief and Grievance: Art and Mourning in America (2021), progetto originariamente concepito da Okwui Enwezor e realizzato insieme a Naomi Beckwith, Glenn Ligon e Mark Nash. Nel 2026 ha curato anche New Humans: Memories of the Future, la prima mostra capace di occupare l’intero spazio del nuovo ampliamento del museo progettato da OMA.

Dopo vent’anni da capo curatore e artistic director del New Museum di New York Massimiliano Gioni diventa direttore

A Gioni si deve inoltre la nascita della New Museum Triennial, inaugurata nel 2009 con Younger Than Jesus, realizzata insieme a Lauren Cornell e Laura Hoptman: un progetto pensato per offrire una panoramica sulle nuove generazioni artistiche internazionali e diventato negli anni uno degli appuntamenti più osservati nel panorama contemporaneo.

La nuova nomina nelle parole di Massimiliano Gioni

“È un onore straordinario essere chiamato a guidare il New Museum, seguendo le orme di figure come Marcia Tucker e Lisa Phillips. Ringrazio il Consiglio di amministrazione, il comitato di selezione e il nostro presidente James-Keith Brown per avermi affidato sia l’illustre eredità di questa istituzione sia gli strumenti per costruirne un futuro entusiasmante. Considero questa nomina non tanto come un riconoscimento del mio lavoro personale, quanto come un attestato di fiducia nei confronti dell’intera istituzione e del suo staff. Sono profondamente grato ai tanti artisti, colleghi e sostenitori che, insieme, hanno contribuito a fare del New Museum un’istituzione amata e rispettata a livello internazionale, che siamo orgogliosi di chiamare casa”, ha dichiarato Gioni.