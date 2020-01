È morto il 5 gennaio 2020 John Baldessari, tra le prime brutte notizie di questo nuovo anno appena cominciato. Tra i primi a rivelarlo sui social anche l’artista Pier Paolo Calzolari, avvisato con un messaggio dal collega Julião Sarmento. L’artista, nato a National City negli Stati Uniti nel 1931, da madre olandese e padre italiano, è stato tra le punte di diamante del movimento concettuale, modificando per sempre, tra gli anni ’60 e ’70, il modo di fare arte. È stato inoltre docente presso il California Institute of Arts, e presso l’Università della California di Los Angeles, svolgendo un ruolo fondamentale nella formazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Nel 2009 gli è stato conferito il Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia e nello stesso anno la Tate Modern di Londra gli ha dedicato una retrospettiva, ma più di 200 sono le mostre cui ha partecipato negli anni.

I PRIMI ANNI

È sempre stato a contatto con il mondo dell’arte: il padre Antonio era di fatti un dealer. Formatosi in California, le prime opere importanti dell’artista rivelano fin da subito un distacco dalla figurazione, realizzando opere su tela che si compongono grazie alla sovrapposizione di testi scritti, frasi di senso compiuto, spesso di natura dichiaratamente esistenziale. Molte delle opere create tra gli anni ’50 e ’60 furono poi distrutte dallo stesso artista, insieme a cinque amici, nel 1970, all’interno del famoso progetto The Cremation Project, le ceneri usate per fare biscotti o tumulate, in un chiaro collegamento tra arte, vita e morte, ma naturalmente anche con l’intento di disconoscere quanto fatto fino a poco tempo prima. Degli anni successivi sono le opere che meglio lo rappresentano e lo raccontano, lavori che mixano materiali fotografici, still da film, decontestualizzati e riinseriti in un nuovo spazio, con nuova vita e l’incontro con formule testuali. Tra queste la serie Wrong del 1966 o il California Map Project o la più recente serie Double Bill del 2012 dove la poetica di coppie d’artisti, ad esempio Fernand Lèger e Max Ernst, viene posta su un unico supporto, incontrando infine anche l’opera dell’artista Baldessari, in un totale cortocircuito di autorialità. Della coppia viene rivelato però solo un nome (allo spettatore l’arduo compito di scoprire “l’altro”): i titoli sono infatti AND PICABIA… AND DUCHAMP…e così via.