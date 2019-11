Cultura, avventura, relax, divertimento, mistero: sono tante le tipologie di “pacchetto” che le agenzie turistiche offrono ai viaggiatori più intraprendenti o esigenti, assecondandone gusto, attitudine, curiosità e anche conto in banca. E tra questi pacchetti, spesso, non mancano mete ed esperienze legate al mondo dell’arte: solo qualche tempo fa vi abbiamo parlato della True Luxury Travel, compagnia di viaggi specializzata in turismo di lusso che offre ai suoi clienti la possibilità di visitare la Cappella Sistina e i Musei Vaticani alle prime luci dell’alba. Restando in tema artistico, un particolare tipo di pacchetto è quello ideato dalla Vacation With an Artist, compagnia che offre ai viaggiatori di tutto il mondo l’opportunità di trascorrere le vacanze insieme a un artista. In che modo? Facendo un mini apprendistato con lui nel suo studio, imparando così i segreti della sua arte.

IL PROGETTO VACATION WITH AN ARTIST

A fondare il progetto è stata Geetika Agrawal, designer indiana che, durante gli anni del college, ha trascorso le estati lavorando con gli artigiani locali delle città di Rajasthan e Tamil Nadu in India. Allo stesso modo, durante i suoi viaggi in giro per il mondo, a Geetika sarebbe piaciuto fare esperienze simili, entrando in contatto con artisti e artigiani del luogo, constatando inoltre che tante altre persone proprio come lei avrebbero voluto fare una “vacanza con un artista”. Nel 2015 la designer decide così di trasformare la sua idea in un progetto reale: una compagnia di viaggi. Per un anno intero, Geetika ha visitato 12 paesi di tutto il mondo per andare alla ricerca di artisti, artigiani e designer che volessero mettere a disposizione il proprio tempo e la propria esperienza per i viaggiatori, e il risultato finale di questa esperienza è stato il lancio di Vacation With an Artist.

VACATION WITH AN ARTIST. VIAGGI E STUDI D’ARTISTA IN TUTTO IL MONDO

Chi sono gli artisti che fanno parte di Vacation With an Artist e quali sono le discipline creative che i viaggiatori possono provare? Spulciando l’elenco sul sito della compagnia, troviamo residenze/mini apprendistati in danza contemporanea (con Miroljuba, in Belgio), cucina storica (con Ursula, Italia), street art (Pum Pum, Argentina), Ikebana (con Kimiko, Giappone), incisione (con Gerard, Francia), tango argentino (con Viviana, Argentina), Mandala art (con Ines, in Portogallo), scrittura (con Duc, Vietnam), e la lista è ancora molto lunga. E se vi state chiedendo se sia necessario avere già esperienza per partecipare a queste residenze, vi rincuoriamo subito dicendovi di no: “ogni VAWAA è adattato a ogni livello di abilità, quindi non hai bisogno di alcuna esperienza precedente. Tutto ciò di cui hai bisogno è una mente aperta e la volontà di imparare”, si legge sul sito della compagnia. E voi, in cosa vorreste cimentarvi e in quale paese del mondo?

– Desirée Maida

www.vawaa.com