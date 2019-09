Matisse – Methamorphoses. Milestones in modern sculpture è il titolo della mostra in corso alla Kunsthaus di Zurigo fino all’8 dicembre 2019 dedicata alla produzione scultorea di Henri Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 1869 – Nizza, 1954), messa in relazione con i suoi lavori pittorici e gli artisti, le correnti e le opere che hanno ispirato la sua attività di scultore. In mostra oltre 70 opere, accompagnate da riproduzioni di fotografie storiche, film e musica, statue africane e bronzi che hanno influenzato l’“immaginazione” scultorea di Matisse. L’esposizione si apre con sculture di Rodin, Maillol e Bourdelle che Matisse ha cercato di emulare prima di trovare un suo stile peculiare anche in scultura. Le sue figure da lui modellate, infatti, sembrano subire una trasformazione simile a una metamorfosi: partendo da un approccio apparentemente naturalistico, le figure di Matisse diventano via via sempre più astratte, fino a culminare in una stilizzazione radicale. Per la prima volta la mostra alla Kunsthaus Zürich esamina le relazioni tra le sculture e i dipinti di Matisse, provando a spiegare così il suo processo creativo e il suo metodo artistico. La mostra, curata da Sandra Gianfreda con Claudine Grammont, conta di prestiti provenienti da importanti collezioni di Copenaghen, Washington, Baltimora, San Francisco, Parigi, Mosca e Nizza.

– Desirée Maida

Zurigo // fino all’8 dicembre 2019

Matisse – Methamorphoses. Milestones in modern sculpture

Kunsthaus Zürich

Heimplatz 1

www.kunsthaus.ch