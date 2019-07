Ruth Ewan e Oscar Murillo nello Yorkshire Sculpture Park con un progetto sull’infanzia. Le foto

Mostre nel parco. Siamo nello Yorkshire Sculpture Park (YSP), in Gran Bretagna, una “galleria en plein air” nello Yorkshire che ospita su una superficie di 500 ettari opere monumentali all’aperto, con una vasta collezione che conta prestiti e donazioni (Ai Weiwei, Anthony Caro, David Nash, Giuseppe Penone, per fare solo qualche nome), cui si aggiunge un ricco calendario di mostre. In questa occasione siamo più precisamente nella Longside Gallery, perché nel corso di una passeggiata nel verde non può mancare un’esperienza espositiva. Qui due artisti, la scozzese Ruth Ewan e il colombiano quotatissimo Oscar Murillo (anche neo vincitore del Turner Prize), sono stati invitati a realizzare un progetto creativo per bambini, dal 13 luglio al 3 novembre. Ruth Ewan presenta Asking Out, un’opera d’arte partecipativa che ricrea un’aula scolastica di Castleford del 1972, richiamando alla memoria il metodo di insegnamento Asking Out della docente Muriel Pyrah che incoraggiava i bambini all’interazione e all’espressione. I modelli educativi alternativi lanciati dalla Pyrah vengono qui riproposti e rimodulati in collaborazione con gli ex studenti della maestra di Castleford. Oscar Murillo presenta invece Frequencies, progetto cominciato e mai terminato nel 2013 dall’artista nella propria città natale in Colombia. Studenti di diverse fasce di età sono invitati a tracciare per sei mesi la propria presenza su grandi tele bianche affisse ai banchi di scuola senza nessun limite alla propria creatività. Allo YSP saranno in mostra 80 tele realizzate con gli alunni locali, mentre il progetto è stato esposto in 31 paesi in tutto il mondo ed ha un archivio di oltre 15.000 pezzi. Ecco le immagini.

– Santa Nastro

dal 13 luglio al 13 novembre

Yorkshire Sculpture Park

https://ysp.org.uk/openair