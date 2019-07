Un lavoro di ricerca e studio monumentale, durato oltre otto anni, ha prodotto una nuova risorsa online per gli storici dell’arte. Stiamo parlando di Louise Bourgeois: The Complete Prints & Books catalogo ragionato online che comprende tutti i lavori a stampa dell’artista francese, scomparsa a New York nel 2010. Il MoMA di New York, che firma il progetto, ha rilasciato negli scorsi anni diverse versioni intermedie del sito web, ma solo in questi giorni ha annunciato l’avvenuto completamento della documentazione, che comprende ben 5,410 fogli, e la sua messa online integrale.

LE ORIGINI DEL PROGETTO

La relazione tra Louise Bourgeois (1911–2010) e il museo newyorkese è di vecchia data: Alfred H. Barr, fondatore e primo direttore dell’istituzione, acquistò nel 1947 il libro di incisioni He Disappeared into Complete Silence e, quattro anni dopo, anche la scultura Sleeping Figure. Risale al 1982, invece, la prima retrospettiva di scultura della Bourgeois negli spazi del MoMA, organizzata da Deborah Wye, la stessa curatrice che avrebbe poi guidato il progetto di digitalizzazione e catalogazione delle opere a stampa. Nel 1990 l’artista donò al museo una parte del suo archivio, con la promessa di ampliarlo negli anni successivi, e nel 1994 questi lavori furono mostrati al pubblico. La collezione di stampe del museo ammonta oggi a 3,271 esemplari, tra incisioni e libri.

L’AMORE PER LA STAMPA

Non tutti conoscono questa parte della produzione di Louise Bourgeois, ma in realtà la stampa, insieme, alla pittura, fu il suo primo amore, messo da parte poi per la scultura alla fine degli Anni Quaranta e ripreso negli Anni Ottanta. Da allora, e fino alla sua morte, la Bourgeois non smise mai di usare le tecniche di incisione e di stampa, installando un torchio nel suo studio e avviando una serie di collaborazioni con stampatori ed editori. “L’arte di Louise Bourgeois nasceva dalle sue emozioni e funzionava come uno strumento per esprimere e comprendere i sentimenti più problematici che l’hanno afflitta per tutta la vita. Soffriva per via dei ricordi dolorosi, ma anche per la solitudine, la rabbia, la gelosia e la disperazione – tutti stati emotivi che sembrano emanare dai suoi lavori. Lavorare con la stampa le permise di rimaneggiare costantemente le sue composizioni”, spiegano i curatori del catalogo. La struttura del sito web, che si trova all’interno di quello del museo, ricalca l’evoluzione del rapporto della Bourgeois con la stampa e rappresenta uno strumento prezioso per gli studiosi ma anche un’esperienza interessante per il pubblico in generale grazie all’implementazione di funzioni interattive che permettono di zoommare sulle opere e di confrontarle tra di loro, oltre che di navigare l’archivio secondo diversi criteri: temi, tecniche, portfoli e serie, editori e stampatori.

– Valentina Tanni

www.moma.org/bourgeoisprints