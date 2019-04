3 mostre primaverili al Belvedere di Vienna

1. LA NUOVA SCENA ARTISTICA DI VIENNA

On the New. Young Scenes in Vienna. Installation view at Belvedere, Vienna 2019. Photo kunst dokumentation.com © Belvedere, Wien

La mostra On the New. Young Scenes in Vienna è concepita come una vivace incursione nella fresca produzione artistica di giovani talenti di gallerie affermate e anche come occasione per scoprire spazi alternativi un po’ più nascosti come Pina, Foundation e Kevin Space. I formati artistici e curatoriali si combinano per creare una struttura dinamica, con la presenza di mostre nelle mostre che si alternano ogni tre settimane. Segnaliamo dalla metà di aprile, fino alla fine del mese, le mostre organizzate dagli spazi alternativi Gaertnergasse, GOMO e Kevin Space, che svelano le opere di alcuni interessanti giovani artisti e come le abilità artigianali prevalgano rispetto alle strategie post-concettuali.

Spesso gli artisti trasmettono una visione nostalgica e il conforto dei mondi interiori, spirituali e fantastici, come risposta alla perdita di utopie e prospettive future. Segnaliamo l’opera di Birke Gorm con i suoi giganteschi vasi della serie Move away from here, assemblati con cartone coperto da un insieme di sabbia, terra e colla. Il titolo implica un movimento dall’interno del corpo e rimanda all’industriosità delle formiche capaci di penetrare qualsiasi materiale. La virtualità e le immagini digitali sono spesso presenti, come nel caso delle time-based sculptures di Philipp Timischl, schermi coperti da tessuti che disegnano dei volti. Attraverso le fessure dei tessuti si possono intravedere video, frammenti di film, serie televisive, videoclip che ci espongono a brevi flashback emotivi.