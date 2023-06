1 of 8

Prosegue l’impegno del MUSE di Trento nel sensibilizzare il pubblico sulle grandi tematiche ambientali. Dopo il progetto We are the Flood, concepito con l’artista e neodirettore di Castel Belasi Stefano Cagol, come programma di mostre, residenze, conferenze, masterclass sul rapporto, in senso ampio, tra arte e antropocene, ora è tempo di approfondire e andare nel dettaglio degli impatti della crisi climatica, in particolar modo in Italia. Così il 16 giugno, in occasione della Giornata mondiale della desertificazione e della siccità, il museo trentino inaugura la mostra fotografica Deserto Italia del fotoreporter valdostano Stefano Torrione, che per tutto il 2022 ha perlustrato a piedi le aree glaciologiche, fluviali e lacustri, fotografando le zone più significative: un progetto ancora in corso che si concluderà alla fine di quest’anno. È un racconto, attraverso 22 scatti in bianco e nero che ruotano attorno al concetto di “deserto”, dei paesaggi italiani – da Nord a Sud – in cui sono state più evidenti le “ferite” inferte dal clima. Ecco le immagini in anteprima.

Claudia Giraud

