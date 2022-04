Fino al 24 aprile, Women Street Photographers (WSP) torna con la quarta mostra annuale, nella speranza di dare un contributo a ripristinare, reintegrare e ricostruire un senso di comunità e creatività post pandemia. Con la curatela dalla fondatrice del WSP Gulnara Samoilova e di Debra Klomp Ching, co-proprietaria della Klompching Gallery di Brooklyn, la mostra collettiva presenta il lavoro di 79 fotografe provenienti da 20 paesi tra cui Sunny Sofia Quintero, Gabriela Cervantes, Adrienne Marie Hutchings, Laura Fontaine, Charlotte Stone, Francesca Forquet.

LA WOMEN STREET PHOTOGRAPHERS (WSP)

Fondata nel 2017, WSP è una comunità sia online sia in presenza che supporta e diffonde il lavoro di artiste di ogni razza, etnia, credo, generazione, abilità e identità sessuale e di genere in tutto il mondo. Nata per sfatare i luoghi comuni della fotografia di strada, WSP porta in mostra il lavoro di fotografe dilettanti e professioniste attraverso un feed Instagram (@WomenStreetPhotographers), un sito web, mostre itineranti in tre continenti, residenze per artiste, e un libro di fotografia, Women Street Photographers (Prestel, 2021). Con oltre 40 anni di esperienza combinata come documentarista e fotografa di strada, artista, stampatrice in camera oscura, fotoreporter e photo editor per l’Associated Press, Samoilova usa la sua esperienza e competenza per creare visibilità per le donne fotografe di strada e consentire loro di seguire la loro passione.

– Francesca Magnani

New York // fino al 24 Aprile 2022

Women Street Photographers (WSP)

El Barrio’s Artspace PS109 Gallery

215 East 99th Street

https://www.womenstreetphotographers.com/