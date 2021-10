8 giovani fotografi al Bitume Photofest di Lecce

8. ALBA ZARI – THE Y

Alba Zari (1987) ha sublimato, attraverso la fotografia, il dolore scaturito da importanti mancanze a livello familiare. Per questo la poetica dell’artista, nata a Bangkok da genitori italiani, e solo in seguito riportata in Italia, è basata essenzialmente sulla ricerca dell’identità e della “verità” relativa alle sue origini e al suo passato, piena di interrogativi senza risposta. Alba Zari presenta The Y, che, come puntualizza l’autrice, si configura, per lo spettatore come “un viaggio, cronologico, ed è una ricerca, attraverso pochi documenti, della verità, accettando, per tentativi e fallimenti, l’assenza di informazioni”.

Con The Y fa parte di Foam Talents 2020 e il progetto è stato esposto in festival e musei internazionali come il MAXXI, London Art Fair, Circulation Parigi e Athens Photo Festival.