Superati il lockdown e la prima fase dell’emergenza Covid-19, purtroppo permangono o emergono problematiche di lungo periodo. Città come Torino, dove esistono realtà U.G.I. Onlus che sostengono bambini malati di cancro e i loro genitori a far fronte alla malattia, le stanno affrontando con la creazione di un Fondo Straordinario Covid-19.

PHOTO ACTION: 100 FOTOGRAFI

Questo, sarà destinato alle famiglie assistite da U.G.I. Onlus la cui situazione economica sia stata aggravata dall’emergenza sanitaria e ad erogare borse di studio per giovani medici impegnati nella unità di crisi Covid-19 della Città della Salute e della Scienza di Torino. Per sostenerlo, i fotografi Guido Harari e Paolo Ranzani, insieme a Wall Of Sound Gallery, hanno ideato una “chiamata alle arti” dal titolo Photo Action per Torino. All’appello hanno aderito più di 100 fotografi italiani e internazionali che a titolo gratuito hanno messo a disposizione del progetto una loro immagine che verrà stampata in un’edizione proposta per l’occasione alla cifra di 100 Euro.

PHOTO ACTION: GLI AUTORI COINVOLTI

Si tratta di fotografie classiche e inedite, rese disponibili per la prima volta in una “collezione” esclusiva per Photo Action per Torino che include: grandi icone del XX° secolo (Marilyn Monroe di Douglas Kirkland, David Bowie di Masayoshi Sukita, Salvador Dalì di Mimmo Dabbrescia, Maria Callas di Gianni Greguoli); musica (Bruce Springsteen di Frank Stefanko, Eddie Vedder di Danny Clinch, Patti Smith e Robert Mapplethorpe di Norman Seeff). Accedendo al sito dedicato entro e solo fino al 21 maggio 2020, si potrà consultare l’archivio delle immagini e scegliere una o più stampe fine art donando 100 Euro ciascuna (più 10 Euro per spese di spedizione). Ecco qualche immagine…

-Claudia Giraud

www.photoactionpertorino.org