Verrà proiettato a Milano il 10 dicembre alle ore 18, presso il MIC – Museo Interattivo del Cinema, il documentario Letizia Battaglia. Shooting the Mafia, diretto da Kim Longinotto. Il film, distribuito in Italia da I Wonder Pictures, fa parte di una rassegna cinematografica che il museo dedica alla grande fotografa e alla sua città natale, Palermo, e che si terrà dal 10 al 21 dicembre.

La pellicola è un ritratto intimo della Battaglia, una figura fondamentale per la Sicilia, e per l’Italia in generale, tra gli anni Settanta e Novanta. Utilizzando interviste inedite e testimonianze d’archivio, la regista Kim Longinotto racconta la vita di un’artista coraggiosa, mostrando non solo un’esistenza straordinaria e anticonformista, ma anche uno spaccato di storia del nostro Paese.