La data di inaugurazione è fissata per il 15 gennaio: alla Fondazione Bracco saranno esposti gli scatti del fotografo Gerald Bruneau che ritraggono i volti delle eccellenze italiane femminili nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. Un’iniziativa che mira ad avvicinare il pubblico a figure poco conosciute -o affossate a causa di errati luoghi comuni- e a celebrarne la bellezza dei percorsi e dei successi professionali. Una missione possibile e urgentissima, per la quale sono stati lanciati numerosi progetti, tra cui una banca dati online.

LA MOSTRA

Biologhe, chimiche, farmacologhe, ingegnere, astrofisiche, matematiche, chirurghe, paleontologhe e informatiche: le massime esperte del versante scientifico italiano vengono celebrate in una mostra che immortala i loro volti e racconta le loro storie professionali. Gli scatti fotografici saranno opera dell’artista francese Gerald Bruneau (Monte Carlo, 1947): “Osservare ogni ritratto è come attraversare una soglia, che dà accesso ad ambienti protetti, privati, a spazi di ricerca e pensiero”, si legge nel comunicato promulgato dalla fondazione, “Sono i luoghi di lavoro delle esperte: laboratori, università, ambulatori, in cui ogni giorno donne e uomini si impegnano per spostare i confini della conoscenza”. Una vita da scienziata, ideata e realizzata da Fondazione Bracco, inaugurerà il 15 gennaio presso il CDI – Centro Diagnostico Italiano di Milano: un passo significativo che persegue la volontà di muoversi verso la costruzione di una piena uguaglianza di genere nella società.

100 DONNE CONTRO GLI STEREOTIPI

Il progetto 100 donne contro gli stereotipi nasce nel 2016 da un’idea dell’Osservatorio di Pavia e dell’Associazione Gi.U.Li.A., in collaborazione con Fondazione Bracco e con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. L’obiettivo è quello di combattere la discriminazione di genere, soprattutto nel campo professionale e in tutti quei settori in cui lo stereotipo vuole un ambiente esclusivamente maschile. Secondo il Global Media Monitoring Project, nell’82% dei casi sono gli uomini a spiegare e interpretare il mondo, a figurare insomma come unici “frontman”. Per contrastare questo fenomeno, è stata attivata quindi una banca dati online -in continua evoluzione- all’indirizzo www.100esperte.it in cui nomi e CV di esperte di STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) possono trovare la visibilità che normalmente non riscontrerebbero.

– Giulia Ronchi

Gérald Bruneau. Una vita da scienziata

16 gennaio – 30 giugno 2019

CDI-Centro Diagnostico Italiano

Milano, via Saint Bon, 20

Orario: lun-ven 7-19 e sabato 7-18 I Ingresso libero

www.fondazionebracco.com