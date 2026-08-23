Artemisia Gentileschi, artista e donna del suo tempo su Sky Arte

Sono stati il realismo e il tenebrismo di età barocca a ispirare il regista Pietro Messina nella realizzazione di Artemisia – Un’artista sotto accusa, il documentario in onda su Sky Arte sabato 29 agosto.La pellicola è parte di Italian Season, la serie di sette documentari prodotta da Sky Arts Production Hub che lascia spazio a punti di vista diversi e inediti per indagare la centralità che l’Italia ha avuto nella storia dell’arte globale.

La complessa vicenda di Artemisia Gentileschi in un documentario d’autore

Già autore del film dalle immagini intense e misteriose L’Attesa, Messina descrive Artemisia Gentileschi prendendo in esame i passaggi cruciali della sua esistenza. Conosciuta come maestra “a luci e ombre”, la pittrice è diventata un simbolo del femminismo europeo per essersi ribellata ai soprusi del sistema maschilista del suo tempo. Lo stupro subito da giovanissima e il processo intentato dal padre, il pittore Orazio Gentileschi, all’artista e amico Agostino Tassi, costituiscono il perno della narrazione.

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Artemisia Gentileschi simbolo del femminismo europeo

Il documentario Artemisia – Un’artista sotto accusa si snoda tra una successione di quadri in movimento, animati da attori ricalcano i reali protagonisti anche dal punto di vista fisico. Ulteriore punto di forza dell’opera è la scelta di adottare le parole lasciate a futura memoria nelle missive, scritte a mano dalla pittrice, come fil rouge del racconto. A emergere è il ritratto intenso di un’artista senza precedenti.



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