Tra la campagna lunigianese e il centro storico di Pontremoli è in arrivo, sabato 5 e domenica 6 aprile, l’edizione 2025 di Pontremoli Barocca, la rassegna che invita il pubblico a scoprire il Barocco dell’alta Lunigiana tra chiese, ville e palazzi storici eccezionalmente aperti.

In Lunigiana torna “Pontremoli Barocca”

L’evento, che prevede visite guidate a cura delle associazioni Sigeric e Farfalle in Cammino, è reso possibile grazie alla collaborazione tra privati, istituzioni pubbliche come i Comuni e la Diocesi di Massa Carrara Pontremoli e numerosi studiosi: “Fra gli obiettivi più importanti e gratificanti dell’esperienza ‘Pontremoli Barocca’ vi è quello di riuscire a coinvolgere il più possibile le nuove generazioni. Non solo adottando l’ingresso gratuito per tutti i minori di 18 anni, ma anche formando decine di studenti e giovani adulti sulla consapevolezza e sul valore del territorio in cui abitano e crescono ogni giorno”, spiegano dall’organizzazione.

In Lunigiana torna “Pontremoli Barocca”: i luoghi

Le visite guidate saranno tenute da studenti-divulgatori sia per la giornata di sabato, tutta dedicata alle Ville, sia per quella di domenica: protagoniste per il primo appuntamento saranno tre tenute nobiliare nei dintorni di Pontremoli, Villa Dosi Delfini, Villa Pavesi Negri-Baldini e Villa Ruschi Pavesi di Teglia, mentre la domenica si passerà al centro storico del paese. Tra i luoghi, Palazzo Dosi Magnavacca, Palazzo Pavesi-Ruschi Noceti, Palazzo Zucchi Castellini, e ancora Palazzo Vescovile, Teatro della Rosa, Chiesa di San Giacomo d’Altopascio e l’Oratorio di Nostra Donna.

In Lunigiana torna “Pontremoli Barocca”: come partecipare

I biglietti per partecipare alla rassegna sono già acquistabili, scegliendo una delle diverse formule di visita, collegandosi al sito www.pontremolibarocca.it. Tutti gli ingressi sono gratuiti per gli under 18, per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori. E per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 3318866241 e 3663712808, o scrivere a [email protected]. Riscoprendo così una zona, nell’estrema propaggine della Liguria, ancora troppo poco nota.



Caterina Angelucci