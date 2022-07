1 of 7

Inaugurerà il 6 ottobre 2022 in Liguria il progetto espositivo Rubens a Genova presso Palazzo Ducale. La mostra, a cura del docente Nils Büttner di Anversa e di Anna Orlando, non è solo un omaggio a Peter Paul Rubens, ma anche al forte legame che instaurò con la “Superba” città che lo accolse nei primi anni del Seicento al seguito, come pittore di corte, del Duca di Mantova, Vincenzo I Gonzaga. Ad impreziosire il nucleo di oltre 150 opere ci sono le due edizioni di Palazzi di Genova del 1622 e del 1626, e più di venti capolavori firmati dal maestro, nato a Siegen nel 1577 e scomparso ad Anversa nel 1640, tra i quali il giovanile Autoritratto realizzato nel 1604 esposto per la prima volta in Italia. La mostra prevede inoltre un itinerario rubensiano per la città in cui è possibile ammirare le due pale d’altare – La Circoncisione del 1605 e I miracoli del beato Ignazio di Loyola del 1620 – site nella Chiesa del Gesù (a pochi passi da Palazzo Ducale). Come anche il Ritratto di Gio. Carlo Doria a cavallo della Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola. Infine, Anna Orlando ha anche ideato e curato il progetto Rubens 22. A Network, di fatto la più grande rete culturale mai attivata a Genova attorno ad un solo artista che vede coinvolte oltre 25 realtà pubbliche e private del territorio.

-Valentina Muzi

https://palazzoducale.genova.it/mostra/rubens-a-genova/