“La nostra regione custodisce una spiritualità genuina, che si manifesta attraverso santuari nascosti, tradizioni secolari e una natura che invita alla contemplazione”: è la scoperta di una nuova relazione con il divino e una riscoperta delle tradizioni lucane ciò che auspica la direttrice generale di Basilicata APT Margherita Sarli. L’occasione di questa riscoperta è la nuova mostra Basilicata Sacra: un altro cielo aperta al Palazzo della Cancelleria di Roma in occasione del Giubileo: un percorso immersivo, che punta a lanciare la Basilicata in ottica spirituale.

La Basilicata come percorso per fedeli più autentico

La Basilicata è lontana dal turismo religioso più battuto, e proprio per questo capace di offrire un’esperienza diversa e più intima. L’invito, ha detto Sarli, è quello “di intraprendere un cammino in Basilicata, che sia esso solitario – per chi cerca il silenzio e la riflessione personale – o collettivo, per comunità di fedeli desiderosi di vivere insieme un’esperienza di fede condivisa. I nostri territori offrono percorsi di pellegrinaggio che attraversano paesaggi mozzafiato, borghi antichi e luoghi sacri dove la storia millenaria del cristianesimo si intreccia con le radici più profonde della cultura popolare”.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Le tradizioni sacre tipiche della Basilicata

Elemento distintivo di questa sacralità è la pietà popolare, che in Basilicata trova ancora espressioni autentiche e coinvolgenti e che prende forma attraverso processioni, riti arborei e feste patronali dalla grande forza emotiva. Un patrimonio tradizionale, sì, ma vivo, che punta ad attrarre un turismo religioso autentico nell’anno del Giubileo e oltre. “In Basilicata la devozione si misura con la Commozione, in un cammino che connette il viandante al divino, fondendo immanente e trascendente in perfetta continuità con il messaggio giubilare”, ha precisato Sarli.

Matera, carro per la Madonna della Bruna

La mostra sulla Basilicata religiosa a Roma

L’esposizione, a cura di Merisabell Calitri, racconta quindi le radici spirituali e culturali della Basilicata attraverso simboli devozionali, opere d’arte e manufatti rari da tutte le diocesi della Regione. Si tratta di oggetti processionali, reliquie, paramenti e una sezione dedicata alla Via Crucis in chiave contemporanea reinterpretata dall’artista lucano Franco Corbisiero. Culmine del percorso è la sala immersiva, che unisce i luoghi dello spirito e la sua gente. Il quadro che ne emerge è quello di un territorio di grande spiritualità, che custodisce un patrimonio culturale tra i più affascinanti d’Italia.