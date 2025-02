Nel piccolo centro di Orani, in Barbagia, il Museo Nivola inaugurava trent’anni fa dando seguito all’impegno della Fondazione omonima, costituitasi cinque anni prima per promuovere l’eredità artistica e umana di Costantino Nivola (di cui il museo custodisce la più importante collezione europea di opere). Pur costretto a trovare rifugio negli Stati Uniti, alla fine degli Anni Trenta, lo scultore e art director sardo, scomparso nel 1988, mantenne per tutta la vita un legame viscerale con la sua terra, contribuendo a farla conoscere nel mondo.

La storia del Museo Nivola di Orani

Così anche il museo a lui dedicato, e le attività della Fondazione che lo anima, è votato allo sviluppo culturale e sociale del centro della Sardegna, oltre che al supporto dell’arte contemporanea in tutte le sue forme. Articolato in un complesso di padiglioni immersi nel verde di un parco urbano, il museo organizza annualmente mostre dedicate all’arte contemporanea, con attenzione particolare per il design, la scultura, la relazione tra le arti e il rapporto fra esseri umani e ambiente. Porta inoltre avanti un programma di eventi pubblici, attività educative e ricerca, agendo come forza culturale orientata all’innovazione e alla promozione sociale al centro del Mediterraneo. E il traguardo dei trent’anni porta con sé una programmazione speciale che si articolerà nel corso del 2025 a partire dal mese di maggio e fino al 2026, esplicitando il ruolo-ponte del Museo Nivola tra la Sardegna e il mondo.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

I 30 anni del Museo Nivola. Le mostre del 2025

Il ciclo di mostre curato da Giuliana Altea, Antonella Camarda e Luca Cheri si concentrerà sulla grande scultura contemporanea, proseguendo un percorso già avviato nel 2024 con il progetto di Nairy Baghramian Pratza ‘e Domo, portando al museo le personali di tre artiste internazionali diverse per background e modalità espressive: Nathalie Du Pasquier, Mona Hatoum e Hannah Levy. Du Pasquier (Bordeaux, 1954), unica donna del gruppo Memphis, allestirà un percorso tematico lungo oltre 30 anni di pittura, ambientato all’interno di installazioni architettoniche site specific. Hatoum(Beirut, 1952) presenterà un’installazione site specific progettata nel corso di una residenza a Orani, con opere che combinano materiali locali e tecniche artigianali sarde, fondendo il politico e il personale, il globale e il locale, trasformando gli oggetti di uso quotidiano in potenti metafore. Mentre Levy(New York, 1991) porterà una serie di lavori che riflettono su temi legati al corpo, alla sensualità e al design industriale.

Le residenze artistiche e i progetti speciali per il 2025 al Museo Nivola

Il nuovo programma di residenze artistiche prenderà forma negli spazi rinnovati del Padiglione nel parco del museo, a partire dal soggiorno del duo TARWUK, che porta avanti una ricerca che combina scultura, pittura e installazione. Ma il 2025 vedrà concretizzarsi anche i progetti vincitori dei bandi della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura: il progetto installativo-fotografico On the Edge of the Eyelid di Luca Spano, Fabio Barile ed Ezio D’Agostino, vincitore del programma Strategia Fotografia 2024; l’installazione performativa e interattiva di Francesco Medda e Carol Rollo (Arrogalla – Suite. Trame sonore, sviluppi intermediali), nell’ambito del programma PAC 2024; il volume sul lavoro decennale di Armin Linke sull’archivio del fotografo Corrado Calvo, edito da Spektor Books, realizzato grazie al sostegno di Italian Council 2024.

Tra le manifestazioni confermate, torneranno il festival internazionale di musica alternativa e indipendente (Here I Stay, alla quindicesima edizione) e Tutto d’un tratto, ricognizione del panorama dell’illustrazione contemporanea in Sardegna.



Livia Montagnoli