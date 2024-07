Dopo trentatré anni di attività, il 14 agosto 2023 Antonio Presti – già ideatore del parco di sculture Fiumara d’Arte e della Triennale della Contemporaneità – ha deciso di chiudere l’Atelier sul Mare a Castel di Tusa dopo il controllo dei Carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Catania e a seguito della multa per adeguare parte dell’albergo alle norme di sicurezza. Il mecenate si era adoperato per sopperire alle mancanze, ma lo scontro con le difficoltà burocratiche e i costi di ristrutturazione lo avevano scoraggiato.

Ad un anno di distanza, Presti annuncia l’apertura della nuova struttura Atelier Sul Mare, Suite D’Autore – Asteroide 20049antoniopresti, chiamata così in onore del nome dell’imprenditore associato a quello dell’asteroide 20049 (riconoscimento fortemente voluto dal GAL Hassin e dall’astrofisico Mario Di Martino). Il progetto prende forma nella località di Villa Margi e riparte dalla Finestra sul Mare, l’opera in origine Monumento per un poeta morto, realizzata da Tano Festa (Roma 1938 – 1988) nel 1990, diventando3 epicentro della rigenerazione del lungomare siciliano.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Il nuovo Atelier sul Mare di Antonio Presti a Villa Margi: tra arte, rigenerazione e valorizzazione del territorio

La visione del mecenate siciliano non si ferma all’attività ricettiva, ma guarda alla valorizzazione del territorio e al coinvolgimento dei Comuni, dei licei, delle accademie e delle università della Regione per formare giovani artisti e concedendo loro uno spazio dove potersi esprimere liberamente.

Un processo collaudato già a Librino con la rinnovata Porta delle Farfalle e che oggi prende forma a Villa Margi dove, oltre all’albergo – museo d’arte contemporanea, si sposta la Fondazione Antonio Presti, trasformando le spiagge dei comuni di Torremuzza-Motta d’Affermo, Villa Margi-Reitano e Santo Stefano di Camastra un unico lungomare che avrà uno skyline artistico con installazioni, sculture e opere d’arte; oltre a restaurare Il Monumento per un poeta morto (Finestra sul mare) e rigenerarlo grazie all’illuminazione artistica pensata da Carmen Manti e Giovanni Pinna, restituendo la visione dell’opera in tutta la sua bellezza anche durante la notte.

Le opere della collezione privata della Fondazione Antonio Presti vestono le camere del nuovo albergo – museo

Le opere della collezione privata della Fondazione Antonio Presti animano il nuovo albergo – museo, includendo anche alcune stanze d’autore spostate dal precedente Atelier Sul Mare, come: La Piramide di Mauro Staccioli, La Bocca della Verità di Mario Ceroli e La stanza di Barca d’Oro del maestro Hidetoshi Nagasawa, a cui si aggiungono oggetti di design.

Non solo, “venti stanze saranno dedicate ai giovani artisti (segnalati da curatori, critici e da insegnanti delle Accademie)” spiega ad Artribune Antonio Presti. “Ogni stanza avrà una fruibilità triennale, per poi essere rinnovata da altri artisti. Un processo che racchiude il concetto di contemporaneità e di sperimentazione”.

Antonio Presti

Parola al mecenate Antonio Presti

“Con l’apertura del nuovo Atelier sul Mare vorrei trasformare un luogo come Villa Margi in uno spazio di interesse artistico e culturale che porti uno sviluppo turistico ed economico nel territorio”, racconta Antonio Presti. “Il potere burocratico che sin dall’inizio ha apostrofato il progetto Atelier sul Mare non a norma oggi ha perso tutte le sue battaglie grazie al potere della politica della bellezza propria dell’arte”.

Valentina Muzi

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati