Dopo aver sperimentato l’uso dell’Intelligenza Artificiale con l’installazione La belle au bois dormant del 2023 (presentata anche alla Casa degli Artisti di Milano in occasione della mostra Visibile/Invisibile. Tecniche della Meraviglia), l’artista Giuliana Cunéaz (Aosta, 1959) ha deciso di approfondire la rivoluzionaria teoria dei quanti con l’opera Quantum Quirks, proiettata sulla facciata della Modal Gallery School of Digital Art (SODA) di Manchester fino al 15 marzo, su invito dei curatori Valentino Catricalà e Thomas Dukes.

L’opera “Quantum Quirks” di Giuliana Cunéaz da SODA Gallery a Manchester

L’opera Quantum Quirks è una proiezione a led realizzata dall’artista per esplorare l’universo quantico e il comportamento della materia in scala nanometrica, grazie anche alla collaborazione scientifica di Fabio Truc.

“Nell’infinitamnte piccolo accadono cose apparentemente inspiegabili”, spiega l’artista Giuliana Cunéaz. “Un elettrone o un fotone (un granello di luce), per esempio, sono in grado di passare attraverso due fori contemporaneamente o di trovarsi nello stesso tempo in più luoghi. Queste particelle poi sembrano in grado di comunicare da un punto all’altro dello spazio, anche a distanze siderali”. Processi come l’Entanglement, la Doppia Fenditura, l’Effetto tunnel o la Funzione d’onda sono reinterpretati dall’artista attraverso una formula giocosa e coinvolgente che anima la facciata dello skyline della città di Manchester con forme, luci e colori. Ecco le immagini.



Valentina Muzi

