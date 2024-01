Materiali di recupero, cut up e assemblage; insegne pubblicitarie e star del cinema, conditi da un umorismo nonsense di taglio inglese. Alla Mucciaccia Gallery di Roma è in corso la mostra di Peter Blake (Dartford, 1932), tra i padri fondatori della Pop Art Britannica.

With Love. Peter Blake, a cura di Jonathan Watkins, per anni curatore alla Ikon Gallery e alla Serpentine Gallery, si presenta come una variegatissima rassegna. Si va da opere in legno nelle quali campeggia la scritta “Love”, alle sculture Generals (2012): una teoria di graziosi soldatini realizzati con palle da bowling, scatole di sigari, monete, tappi di bottiglia e distintivi. Molti i collage, nei quali figurano i profili di Elvis Presley, Brigitte Bardot, Kim Novak e Marilyn Monroe.

L’omaggio di Peter Blake a Joseph Cornell

Di particolare pregio la poetica serie di opere su carta Joseph Cornell’s Holiday (2017 – 2019), dedicata al celebre artista americano, coevo di Warhol. Noto per i cofanetti e le vetrine nelle quali disponeva con maestria gadget di ogni tipo, ricostruendo storie oniriche e surreali.

In questa serie, Blake inoltra l’artista in un tourbillon di avventure bohémien. Immagina di essere suo amico e di viaggiare con lui. Con piglio brioso Blake raffigura Cornell in barca a Copenhagen, a pesca in Scozia. A un mercatino di Parigi, al cospetto di Las Meninas di Velasquez, in un incontro teorico con Duchamp. O ancora, ospite nella dimora inglese Farley Farm: punto di ritrovo per artisti quali Picasso, Man Ray, Herry Moore, Max Ernst.

“Love” è la parola che racchiude il senso della mostra, poiché come afferma l’artista “Si può andare dappertutto nelle relazioni e addentrarsi in aree incredibilmente complesse, ma si torna sempre alla parola amore”.



Francesca de Paolis

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ