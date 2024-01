Arriva con una certa sorpresa da Parigi, in grande rimonta su Londra per nuovi posizionamenti nello scacchiere del mercato dell’arte, la notizia della chiusura della celebre e rispettatissima galleria gb agency. “Dopo 23 anni gb agency chiude le sue porte, ringraziamo chi ci ha sostenuto in quest’avventura; la nostra decisione personale è di immaginare un altro modello sotto altre forme. Il futuro è tutto da inventare, davanti a noi, con passione e impegno, per disegnare i contorni mobili di un mondo in profondo cambiamento”. Con queste parole affidate a un post su Instagram si è congedata infatti pochi giorni fa dal sistema dell’arte la storica galleria di Parigi gb agency.

Gb agency, Parigi. Courtesy gb agency

La galleria gb agency

Fondata nel 2001 da Nathalie Boutin e Solène Guillier, la celebre galleria parigina del Marais si è distinta e affermata per una linea e un’identità rigorosa, incardinata su una visione radicale della ricerca artistica che poche concessioni ha fatto in più di vent’anni alle mode e alle lusinghe del mercato dell’arte più frettoloso. “Uno spazio libero, dove si può credere, dubitare, commettere errori, resistere e mettere in discussione”, si legge ancora a mo’ di manifesto e dichiarazione di intenti sul sito della galleria. Che nel suo lungo e consolidato impegno nella promozione di un’arte contemporanea sperimentale e radicale ha rappresentato tantissimi artisti tra i più riconosciuti a livello critico e istituzionale, da Robert Breer (1926-2011) a Omer Fast (1972), da Deimantas Narkevicius (1964) a Roman Ondak (1966) e Cally Spooner (1983) o Ryan Gander (1976), con cui ha collaborato fino al 2021.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Phone Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Il riconoscimento del sistema dell’arte a gb agency

Rispettata in modo unanime e trasversale dal mondo dell’arte internazionale, dagli artisti ai curatori e alle più prestigiose istituzioni, e sempre presente negli anni alle principali fiere globali, compresa la nuova arrivata in città Paris+ par Art Basel, gb agency ha dunque deciso di fermarsi ora. E a tutti i commenti di commiato e ringraziamento, per il rigore e la qualità del lavoro presentato, resta solo un piccolo margine di speranza di vedere ancora come possibili nel futuro nuove invenzioni e nuovi percorsi, per quell’apertura a un possibile “nuovo modello” e “nuove forme” citate sui social.



Cristina Masturzo