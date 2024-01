Un catalizzatore per l’esplorazione, che fornisca agli artisti uno spazio dove far fruttare i propri (longevi) progetti di ricerca. Ambizioso l’obiettivo della nuova galleria Banquet, in apertura in Via Gozzano 4 a Milano. Destinato a ospitare artisti perlopiù avviati e affermati, il nuovo spazio a due passi dall’asse di Via Porpora (e dunque non vicinissimo all’area finora vocata alle gallerie di Lambrate a Via Ventura e Via Massimiano) aprirà a metà febbraio 2024 in un ampio locale, con la guida di un terzetto di mercanti esperti.

La nuova galleria Banquet a Milano secondo il co-fondatore Giangiacomo Cirla

“Banquet si pone come spazio contemporaneo per artisti mid-career ed established, con pochi emergenti”, racconta ad Artribune il co-fondatore Giangiacomo Cirla. “Abbiamo scelto di ingrandirci, entrando in uno spazio da 160 mq dove dedicarci a sperimentazione pura e progetti di ricerca, così da dare agli artisti un modo di portare alla luce i loro percorsi in tutta la loro caratura”. Il corpo forte della scuderia di artisti è dai 40 anni circa in su, con nomi come Giuseppe De Mattia, Carlo Zanni, Matteo Cremonesi, e il più giovane Mario Silva, che aprirà il palinsesto espositivo.“Io vengo da precedenti esperienze, ho diretto OPR gallery fino a un mese fa e diversi artisti sono persone con cui lavoro anche da molti anni: ho visto la loro ricerca crescere, evolversi e strutturarsi”, racconta Cirla. “Non ci sono requisiti di medium, l’unico paletto è che siano artisti di ricerca, e si portino dietro la propria ricerca in un determinato settore, codificata tramite elementi visivi pittorici, scultorei, ma anche video e performance. E una casualità che le prime due mostre siano di pittura”.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Phone Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Il programma della nuova galleria Banquet di Milano

Obiettivo della nuova galleria è quello di porsi lungo il solco di quegli esperimenti che puntano a destrutturare il rapporto tra galleria e artisti intenso in senso puramente commerciale: “Noi non esponiamo solo lavori da vendere – e anzi molte di queste opere saranno difficili da vendere –, perché non sarà quello lo scopo delle mostre: non siamo una di quelle gallerie che appende un nuovo quadro nello stesso posto di quello di prima”, continua Cirla. Ogni mostra richiederà quindi tempo e progettazione ad hoc: “È fondamentale che l’esperienza della galleria s’incontri con quella degli artisti. Perciò sono spesso over40. Può capitare che vi siano giovani con le idee molto chiare, ma è più raro”.

Il nuovo spazio, su due piani, ha una parte più formale con le due vetrine su strada, e uno spazio sotterraneo di tipo più industriale che ingloba in un vecchio magazzino: “Con i lavori, i due piani andranno a omologarsi in un unico ambiente, così che gli artisti abbiano modo di presentare il proprio lavoro uno alla volta e in modo organico. Il piano superiore sarà come la copertina un libro, e scendere sarà come leggerlo, il libro, andando ad approfondire quanto in là l’artista si sia spinto”. Lo spazio si incunea in un’area che si pone tra Buenos Aires e Lambrate, in un distretto sempre più densamente popolato di esperienze artistiche innovative: “Lo spazio è stato molto difficile da trovare. Questo mette insieme tutto, in zona bellissima in cui ci sono già tante gallerie contemporanee giovani. È una sorta di prolungamento della zona con le gallerie grosse attorno a Buenos Aires, come Gio Marconi, Renata Fabbri, Raffaella Cortese. Ora quella zona si è allargata verso Via Porpora e Lambrate: è perfetta per entrare in dialogo con altre realtà”.

Giulia Giaume

https://banquetgallery.com/