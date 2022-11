Una grande festa per celebrare la fine della 59. Biennale Arte. Dopo (quasi) sette intensi mesi dall’inaugurazione, Venezia torna sotto i riflettori con una settimana dell’arte contemporanea per salutare collezionisti, curatori, artisti, appassionati, professionisti del settore culturale e non solo. È la Venice Art Week, che dal 22 al 26 novembre 2022 prevede in un programma diffuso tra terraferma e isole con una serie di visite guidate, talk, workshop e pratiche di sperimentazione culturale e aggregazione creativa aprendo inedite prospettive sul contemporaneo. A cominciare dall’apertura, tra venerdì e sabato, delle nove gallerie a impronta femminile del circuito di Venice Galleries View, cioè Alberta Pane, Beatrice Burati Anderson, Caterina Tognon, Dorothea Van Koelen, Ikona Gallery, Marignana Arte, Marina Bastianello, Michela Rizzo e Victoria Miro.

Tratto distintivo dell’iniziativa è la volontà di coinvolgere diversi attori in una dimensione territoriale regionale con un parterre di iniziative coordinate, il tutto grazie alla complicità di istituzioni pubbliche, come la Fondazione Bevilacqua La Masa e il museo M9, della Regione Veneto e delle imprese del circuito di LoVe! Land of Venice.

LA VENICE ART WEEK CHIUDE LA BIENNALE D’ARTE 55: GLI EVENTI

Ad aprire le danze è la Marina Bastianello Gallery, che oltre a ospitare l’inaugurazione della kermesse il 23 apre la personale di Nico Angiuli Metal-mezzadria, e a cui segue la visita e inaugurazione del progetto espositivo di Ryts Monet e Cesare Pietroiusti LIQUIDI, da GMR.2 a Mestre. Il giorno dopo, giovedì 24, si riparte con un tour guidato della collettiva African Identities, da Akka Projects, che presenta lavori di Gonçalo Mabunda, Reinata Sadimba, Filipe Branquinho, Margaret Ngigi, e Peter Mukhay, e con il finissage della mostra Neffie da Beatrice Burati Anderson. E poi ancora, sabato, gli incontri con le curatrici Chiara Vecchiarelli da Alberta Pane – per la mostra collettiva Be Water, My Friend con opere di Jojo Gronostay, David Horvitz, Luciana Lamothe, Eva L’Hoest, Nicola Pecoraro ed Enrique Ramírez – e Francesca Valente da Marignana Arte, per la personale di Nancy Genn, Hand made papers 1981-1988. A conclusione della giornata, la presentazione da Michela Rizzo di Vedute: Villa Aventino a Venezia e della personale Il Vento di Mercurio di Lucio Pozzi, cui seguirà un momento conviviale.

Ma non solo gallerie: tra gli appuntamenti da non perdere anche la mostra fotografica Isola verso il nuovo museo ebraico, da Ikona al Cannaregio, che documenta il Ghetto in attesa dell’apertura del nuovo museo ebraico; le opere di Hedda Sterne da Victoria Miro, tra surrealismo ed espressionismo astratto americano; gli artisti della Fondazione Bevilacqua la Masa e la collezione di vetro di Giochi di sponda all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. E poi ancora le visite guidate da AARDUORK, la fine della terza edizione di Extra Ordinario Workshop da VEGA e la Promenade da BARdaDINO: insomma, una settimana ricchissima di occasioni, consultabili tutte a questo link, e un ultimo incontro per salutarsi prima dell’inverno.

Giulia Giaume

https://it.venicegalleriesview.com/