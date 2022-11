4. IRAN: STITCHES ON THE BODY OF FREEDOM – PERFORMANCE A TREVISO

“In Iran è sempre esistita la tradizione di tagliarsi i capelli in un momento di lutto e di dolore. Ma dopo la tragica morte di Mahsa Amini per mano della polizia morale, il taglio dei capelli è divenuto un simbolo di resistenza e di empatia in tutto il mondo. Un atto di solidarietà che dà forza ai corpi e alle anime ferite nelle strade dell’Iran. Come artista donna e artista queer, dopo la fuga dal controllo patriarcale sui nostri corpi e sulle nostre identità, l’arte rimane la nostra unica salvezza”. Con queste parole Niyaz Azadikhah e Alireza Shojaian, presentano la performance Iran: Stitches on the Body of Freedom (Suture sul corpo della libertà) che avrà luogo il 25, 26 e 27 novembre presso Ca’ Scarpa e Gallerie delle Prigioni. Fino a venerdì 25 novembre 2022, chiunque desideri partecipare alla performance può inviare per posta o consegnare di persona la propria ciocca di capelli (ben legata e in una bustina) alla Fondazione Imago Mundi (Piazza del Duomo 20, 31100 Treviso) oppure la può consegnare agli artisti dal 25 al 27 novembre a Treviso, nel corso della performance. Chi lo desidera, può inviare fotografie o brevi video girati in verticale del momento del taglio della ciocca, alla email [email protected]

23 novembre – 11 dicembre 20022

Performance: 25, 26, 27 novembre 2022

Fondazione Imago Mundi, Ca’ Scarpa e Gallerie delle Prigioni, Piazza del Duomo, 20, Treviso

https://galleriedelleprigioni.org/