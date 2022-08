La collina di Saint-Paul-de-Vence (vicino Nizza) è diventata famosa in tutto il mondo perché ospita un museo-gioiello come la Fondazione Maeght: prima fondazione d’arte indipendente in Francia che dal 1964 ad oggi ha esposto i capolavori della collezione nata dal legame dei mercanti d’arte visionari Aimé e Marguerite Maeght, in una cornice unica che fonde la lussureggiante vegetazione della Costa Azzurra con gli spazi modernisti, concepiti dell’architetto Josep Lluís Sert. Da oggi a contendersi il primato c’è un nuovo parco di sculture: l’Arik Levy Sculpture Park. Immerso in una valle di uliveti con viste spettacolari sul borgo, il parco si estende per 12mila mq di lussuriosi giardini in cui crescono cipressi, fichi, lavanda e agapanto, e fornisce uno sfondo idillico ai lavori scultorei del poliedrico artista Arik Levy (Tel Aviv, 1963). La casa adiacente, in precedenza residenza dell’étoile Sylvie Guillem, presenta un ampio studio inondato di luce, che è oggi utilizzato da Levy e sua moglie, l’artista Zoé Ouvrier.

1 of 5

CHI È ARIK LEVY

Arik Levy è un artista dal profilo ampio e sfaccettato che lavora tra arte, design, fotografia, ingegneria e video arte. Acclamato in campo internazionale e conosciuto soprattutto per le sue sculture monumentali, Levy ha esposto le sue opere in importanti collezioni pubbliche e private, quali, tra gli altri, il Museum of Modern Art a New York, l’Israel Museum a Gerusalemme, il Victoria & Albert Museum a Londra e il Centre Georges Pompidou a Parigi. Ha anche prodotto scenografie per spettacoli di danza moderna presso il Grand Theatre di Ginevra, il Netherlands Dance Theatre, il Finnish National Ballet e il Batsheva Dance Company in Israele. Nel 2009 è stato conferito ad Arik Levy il titolo di Cavaliere delle Arti e delle Lettere della Repubblica Francese dal Ministro della Cultura. Attratto dalla natura e dalla luce del sud della Francia, Arik Levy si è trasferito a Saint-Paul-de-Vence nel 2019, dove ha fondato un secondo studio e un nuovo parco di sculture che riflettono la sua poetica: “La mia ricerca spazia allo stesso tempo tra codici sociali, psicoterapia e scienza in rapporto alla natura e all’oltre-natura… Ricerco in avanti e indietro, provando ad identificare le sottili linee che connettono questi mondi”. ll parco, insieme allo studio, saranno aperti per tutto l’anno su appuntamento con mostre sempre diverse, ecco le immagini…

-Claudia Giraud

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/inaugurazione-arik-levy-sculpture-park/