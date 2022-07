3. ART UP – PREMIO DELLA CRITICA E DEI COLLEZIONISTI

Art Up | Premio della Critica e dei Collezionisti è il riconoscimento ideato nel 2018 da Fondazione Zucchelli e organizzato, con la collaborazione dell’Accademia e dell’Associazione delle Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea di Bologna Confcommercio Ascom Bologna, per promuovere i nuovi talenti facilitandone il rapporto con il mercato. Ora annuncia le vincitrici della sua quarta edizione. Il Premio della Critica, di importo pari a 2mila euro, finanziato da Banca di Bologna, è stato assegnato a Rebecca Ganima Michelini per l’opera Viandanti (esposta presso OTTO Gallery) che sarà acquisita dalla collezione di arte contemporanea della stessa banca. Mentre il Premio dei Collezionisti, di importo pari a 2mila euro, quest’anno interamente sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, è stato assegnato a Letizia Lucchetti per l’opera In quel giorno, Pugnale avvertì la libertà (esposta presso LABS Contemporary Art), che sarà acquisita nella Collezione della stessa fondazione. Una vera sorpresa, invece, il Premio Sezione di Grafica, Disegno e Illustrazione del valore di 500 euro da attribuirsi a un’opera che confluirà nella collezione di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Ad aggiudicarselo è stata Giulia Mantasia per l’opera Il Grande Quaderno, tavola numero 9 (esposta presso Galleria Stefano Forni). La giuria ha inoltre attribuito quattro menzioni d’onore: per il Premio della Critica, ad Arianna Zama con l’opera Gnafron (esposta presso P420) e a Weiye Peng con La pelle (esposta presso Di Paolo Arte); per il Premio dei Collezionisti, a Matilde Collinassi con l’opera Out of Sight (esposta presso Lavì! City) e a Bu Shi con L’uovo del mondo (esposta pressp CAR DRDE).

https://www.fondazionezucchelli.it