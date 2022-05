In Contemporaneamente, il podcast a cura di Mariantonietta Firmani, trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. Con Andrea Cortellessa ed Elisabetta Benassi parliamo di arte e letteratura, del piacere dell’intelligenza e del desiderio di libertà. L’elaborazione artistica scompone e ricompone il pensiero della vita, del tempo, delle convenzioni sociali ed economiche, per assurgere a valori reali condivisi. La poesia è forse il luogo più assoluto proprio per la sua totale distanza dal valore commerciale. L’arte è prima di tutto una necessità per l’artista, che dilata il tempo sottraendosi dalla pressione delle contingenze.

CHI SONO ANDREA CORTELLESSA ED ELISABETTA BENASSI

Andrea Cortellessa è un critico letterario; insegna letteratura italiana contemporanea all’Università di Roma Tre. Nel 2018 ha tenuto la “cattedra De Sanctis” al Politecnico di Zurigo. È anche autore di trasmissioni radiofoniche e televisive, spettacoli teatrali e musicali e curatore di testi su autori italiani del Novecento e contemporanei, fra i quali Giorgio de Chirico, Giorgio Manganelli, Elio Pagliarani. Ed anche Giovanni Raboni, Amelia Rosselli, Giulio Paolini e Claudio Parmiggiani. Nel 2021, insieme a Chiara Bertola, ha curato alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia la mostra “Un’evidenza fantascientifica. Luigi Ghirri, Andrea Zanzotto, Giuseppe Caccavale”. Inoltre è autore di saggi e antologie, tra gli ultimi, “Il libro è altrove. 26 piccole monografie su Giorgio Manganelli”, 2020, e ancora “Andrea Zanzotto. Il canto nella terra 2021, Abitare, Zanzotto”, 2021, e con Silvia De Laude Vedere, “Pasolini” su “La Rivista di Engramma”, 2021. Collabora con diverse testate giornalistiche come “Alias” de “Il manifesto”, “Tuttolibri” de “La Stampa”. Infine, è nella redazione della rivista di letteratura “Il Verri”, è tra i fondatori del blog “Antinomie. Scritture e immagini”. Elisabetta Benassi è una artista multimediale e performer, vive e lavora a Roma. Invitata nelle più prestigiose rassegne d’arte internazionale: La Biennale di Venezia (2011, 2013, 2015), Berlino Biennale (2001); XV Quadriennale Nazionale d’Arte, Roma (2008); Manifesta (2002). Nelle sue opere utilizza segni materiali della storia per inscenarvi un dialogo e operare un ripensamento critico alla luce dell’oggi. Sostanziate da approfondimenti psicanalitici, le sue performance prevedono un’interazione dell’artista con oggetti-simbolo del passato e della contemporaneità, come in Esercitazione di volo (1999). O sul mito dello spazio, in You’ll never walk alone (2000), intenso omaggio a Pier Paolo Pasolini. E in Noon (2003), sul rito di mezzogiorno che si consuma al Gianicolo di Roma con lo sparo del cannone. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive in prestigiosi musei e gallerie. A partire da: P.S.1, New York; MAXXI, Roma; Collezione Maramotti, Reggio Emilia. Inoltre presso. Grand Palais, Parigi; Fondazione Merz,Torino; Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps, Roma, CRAC Alsazia, Altkirch; MACRO, Roma; Centro George Pompidou, Parigi. Ed anche presso: Kunsthalle Wien, Vienna; FRAC, Marsiglia; Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. PAC, Milano; Galleria di Arte Moderna. South Brisbane; Galleria d’arte di Vancouver, Vancouver; SNUMoA Seul; Today Museum of Art, Pechino.

–Mariantonietta Firmani