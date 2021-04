1 of 8

Incanto e atemporalità sono gli ingredienti del lavoro di Iulia Ghiță (Oltenita, Romania, 1986; vive in Abruzzo). Il suo occhio si aggira nel mondo con attitudine panica e un intento riduzionista, selezionando momenti liminali in cui tutto appare misterioso e vibrante. In mostra video, lavori pittorici, disegni.

Ghiță è un talento pittorico che non ha bisogno del registro narrativo, né del tema icastico. Perciò non sorprende che i video in mostra, ipnotici e rarefatti, risultino più “pittorici” e dunque convincenti delle stesse tele, troppo inerenti a soggetti forti e centrali.

Il suo lavoro risplende nei loop visivi e laddove predominano viluppi vegetali e fremiti atmosferici. Soggetti difficili, solitamente evitati dagli artisti di oggi, su cui Ghiță agisce con grazia e potenza notevoli, e su cui farebbe bene a concentrarsi e insistere.

La sensazione, comunque positiva, è di un’artista con frecce al suo arco e tutto il tempo per allontanarsi da territori non suoi.

‒ Pericle Guaglianone