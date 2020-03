6. FLOP – LA COMPLESSITÀ DI “IT’S JUST A MATTER OF TIME”

Al posto del Paese invitato, ArcoMadrid 2020 ha presentato una sezione a tema dedicata alla figura e all’opera di Felix Gonzalez-Torres (1957-1996), curata dall’uruguayano Alejandro Cesarco y Mason Laever-Yap. Al grande pubblico, però, l’artista cubano che visse e morì di Aids negli Stati Uniti, in piena temperie da orgoglio gay, non è un personaggio così noto. Per questo non ci è sembrato cosi evidente la relazione fra il lavoro dell’artista cubano con le opere multigenerazionali, complesse e diversissime fra loro selezionate dai curatori per la sezione speciale in fiera, con la partecipazione di tredici gallerie tra le quali anche la torinese di Franco Noero. Vale sempre la pena fare uno sforzo per imparare qualcosa di nuovo: come accostarsi alle opere di Pepe Spaliu (artista gay spagnolo, anch’egli morto di Aids negli anni Novanta e celebre per le sue performance rivendicative); leggere tra le righe del provocatorio collage “Inferno” del danese Henrik Olesen; conoscere il percorso performativo dei posacenere rubati dalla brasiliana Jac Leirner, divertirsi davanti agli spezzoni del curioso film erotico a la carte di Maria Eichhorn o le romantiche Rose Rose Rose, scritta a grandi lettere di metallo rosso prese da vecchie insegne urbane di Jack Persons, amico di Felix. Eppure E’ solo questione di tempo – dal titolo dell’opera che Gonzalez-Torres aveva esposto per le strade di New York con i caratteri gotici dei Nazisti, e che durante la fiera è tornata a invadere le strade di Madrid nella traduzione spagnola – non ci ha convinto. L’eccesso di intellettualismo e di pezzi d’arte fortemente concettuale ha tenuto lontano il pubblico in fiera da una zona del padiglione sette peraltro poco caratterizzata anche dal punto di vista dell’allestimento architettonico.