Viktor Kolář (Ostrava, 1941), uno dei più importanti esponenti della fotografia documentaria ceca, attraverso uno sguardo attento e sensibile, determina le linee guida delle ampiezze. Il campo d’azione scelto da Kolář è uno spazio attivo, pervaso di carica emotiva, di vita personale: Ostrava, città natia, casa, ritorno alle origini, ritorno a sé stesso.

Ostrava, nella sua dimensione materiale, vive negli scatti di Viktor Kolář grazie a colori che ne determinano un’estensione sospesa, priva di tempo. Colors of Ostrava è un’esigenza di linguaggio, una scelta artistica che sposta il focus dal bianco e nero al digitale, dove, nella raccolta che costruisce il percorso espositivo, si palesa uno spazio tutto presente, in cui gli elementi seguono un iter naturale: alcuni restano, altri mutano, altri ancora passano.

Ostrava è un luogo noto, Kolář conosce di questa città ogni angolo, ogni respiro della sua gente, ma ogni volta che si sofferma a ritrarre un dato è, a ogni occasione, un nuovo volto, tutto originale. Non è lo spazio che cambia, ma l’occhio del fotografo che, a ogni scatto, restituisce al mondo un’originalità sempre in movimento.

‒ Grazia Nuzzi