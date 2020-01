Annunciati i progetti vincitori del bando per giovani artisti Life Beyond Plastic, il concorso di idee per la realizzazione di tre installazioni d’arte pubblica site specific sul tema della sostenibilità ambientale. Inserita nel progetto Life Beyond Plastic: mobilitazione giovanile e attuazione di buone pratiche per ridurre l’inquinamento da plastica nei mari, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, la call ha visto vincere Riccardo Buonafede (Comacchio, 1984), che realizzerà un intervento a parete e un Padiglione della Biodiversità all’interno dell’Acquario di Genova; Matteo Vettorello (Venezia, 1986) che presenterà una scultura interattiva per il contesto pubblico di Piazza XXIV Maggio a Milano; infine, Valentina Furian (Venezia, 1989) che sarà autrice di un’installazione site specific per lo spazio Piccolo Vuoto al piano -1 del MUSE – Museo delle Scienze di Trento. Nonostante le numerose domande di partecipazione al bando, la giuria – composta dall’artista Maria Cristina Finucci in qualità di direttore artistico, dall’architetto e urbanista Stefano Boeri presidente di giuria e da due giurati per ciascuna città, rappresentanti uno il mondo della divulgazione scientifica e dello sviluppo sostenibile, l’altro il mondo della cultura e dell’arte contemporanea – ha potuto decretare solo 3 vincitori: gli artisti selezionati avranno la possibilità di realizzare la propria opera e di partecipare a una residenza artistica e di ricerca funzionale alla finalizzazione dell’idea progettuale. Le opere saranno esposte al pubblico a Milano per un periodo di 2 settimane a inizio giugno 2020; a Trento per 3 mesi a partire da febbraio 2020; a Genova per 5 mesi a partire da febbraio 2020. Nell’attesa di vederli realizzati, ecco la descrizione dei progetti nel dettaglio…

– Claudia Giraud