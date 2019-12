1 of 8

È un’opera immersiva quella ideata da Aniello Barone (San Giovanni a Teduccio, 1965) per la sua mostra personale presso la Saaci/Gallery di Sabato Angiero: un’installazione ambientale che invita all’attraversamento di un iniziatico percorso fra i panneggi trasparenti di cellofan per giungere alla “camera bianca”. In essa la visione di due video – l’uno opposto all’altro – provoca involontarie oscillazioni ottico-visive tra uno schermo e l’altro, riducendo la nitidezza della vista, continuamente sballottata tra il candore delle poveri bianche di un video e il movimento concentrico di una macchina-talpa che erode una parete salina, protagonista dell’altra proiezione. Riproponendo l’esperienza epistemica e archetipica del viaggio compiuto dall’artista nelle miniere di salgemma di Racalmuto – le medesime descritte da Leonardo Sciascia nel testo di denuncia sociale intitolato Le parrocchie di Regalpetra del 1956 –, l’opera restituisce il senso fisico e metaforico del titolo Nistagmo, che fa riferimento a un disturbo dei bulbi oculari e che diviene così la rappresentazione plastica “di quanto da tempo la nostra civiltà meccanicistica e consumistica ci obbliga a vivere”, e in cui “l’occhio non trova un punto fermo sullo schermo del mondo”, come afferma il curatore Antonello Scotti.

‒ Rosa Esmeralda Partucci