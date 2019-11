Vi piacerebbe indossare un ritratto realizzato dalle celebri fotografe Cindy Sherman (Glen Ridge, New Jersey, 1954) o Catherine Opie (Sandusky, Ohio, 1961)? Se vi state chiedendo in che modo si possa indossare una fotografia, vi togliamo subito ogni dubbio: esattamente come un gioiello. Le speciali opere d’arte indossabili sono infatti il fiore all’occhiello dello shop della galleria Gagosian, sulla 976 Madison Avenue a New York. La particolarità di questi gioielli? Si tratta di riproduzioni di opere d’arte fatte “ad arte”: i ritratti delle due artiste infatti sono stati trasposti in cammei realizzati dai maestri artigiani di Torre del Greco.

CAMEO, LA COLLABORAZIONE TRA CINDY SHERMAN E CATHERINE OPIE CON LIZWORKS

L’idea di trasformare i ritratti di Cindy Sherman e Catherine Opie in cammei per anelli, orecchini, e spille è di Liz Swig, collezionista e filantropa americana che nel 2014 ha fondato la LIZWORKS, piattaforma con la quale crea collaborazioni con alcuni degli artisti più famosi al mondo, con lo scopo di promuovere iniziative e modi differenti di fruire l’arte contemporanea. Kara Walker, Jeff Koons, Hiroshi Sugimoto e Humberto e Fernando Campana sono alcuni degli artisti che hanno collaborato con Liz Swig in LIZWORKS, dando vita a opere e oggetti di moda, design e non solo. Adesso è la volta di Cameo, progetto che ripropone i ritratti fotografici di Sherman e Opie in una delle forme più antiche di ritratto, ovvero il cammeo.

I CAMMEI DI TORRE DEL GRECO ALLO SHOP DI GAGOSIAN

La tradizionale tecnica di incisione della conchiglia, praticata fin dalla antichità, nel corso dei secoli ha trovato il suo centro ideale a Torre del Greco, in provincia di Napoli, da cui infatti provengono i cammei che riproducono i ritratti delle due artiste americane, realizzati dal maestro Gino di Luca. Le opere di Opie si ispirano al Rinascimento (aspetto, questo, tipico della sua produzione), pur rappresentando modelli femminili contemporanei; i ritratti di Sherman invece ricordano spesso i selfie “ritoccati” che l’artista pubblica sul proprio profilo Instagram . Costo dei gioielli? Tra i 10mila e i 35mila dollari, e con un ampio catalogo da cui scegliere. Ecco le immagini dei cammei.

– Desirée Maida

www.gagosian.com