È trascorso un anno dalla prima mostra in una sede museale italiana di Sam Falls (San Diego, 1983). In quell’occasione, intervistato da Artribune, l’artista statunitense si era soffermato sulla tecnica grazie alla quale “prendono vita” i suoi Rain Paintings. “Il lavoro sfrutta la pioggia: metto piante, rami o foglie sopra le tele insieme a un pigmento secco; quando piove, il pigmento crea la traccia degli elementi naturali. Ancora prima di lavorare in questo modo, usavo il sole: lasciavo una gomma o un pezzo di stoffa su una tela sotto il sole per mesi, finché non imprimeva sulla tela la propria sagoma”, aveva raccontato a proposito dei lavori esposti a Trento, in Nature is the New Minimalism. Proprio durante quel suo viaggio in Italia, Falls ha accettato l’invito di Alessia Antinori e ha visitato, per la prima volta, la cantina Antinori nel Chianti Classico, a Bargino (Firenze). La sua Untitled (Antinori), svelata nei giorni scorsi, costituisce l’atto conclusivo del rapporto avviato con la famiglia attiva da 26 generazioni nel settore vinicolo, che negli ultimi anni porta avanti il proprio spirito mecenatistico attraverso l’Antinori Art Project.

IL VALORE DEI GIORNI (E DELLE NOTTI)

Curato da Ilaria Bonacossa e appositamente concepito per la cantina toscana, Untitled (Antinori) è l’esito di un processo di trasformazione-creazione, nel quale hanno preso parte anche la mutevolezza del tempo e l’imprevedibilità della natura. Nell’arco di una decina di giorni, Falls ha vissuto e operato nella storica Tenuta Tignanello, di proprietà degli Antinori da due secoli. Tra quelle vigne ha disposto una tela, stretta e lunga, dopo averla cosparsa di pigmenti a secco: sulla sua superficie, di giorno e di notte, hanno agito tutti i fattori naturalmente presenti in quell’ambiente. Il sole, l’umidità, le gocce di pioggia (generatrici di particolare brillantezza), la caduta spontanea di foglie e arbusti, il passaggio fortuito degli animali hanno impresso la loro traccia: in altre parole, la tela è stata “dipinta” anche dalla natura. Come ha sottolineato Bonacossa, sarebbe inopportuno – e comunque distante dai propositi dell’artista – assimilare questa forma di frottage a un’opera di Land Art. Falls, infatti, fissa nell’ambiente naturale solo delle pre-condizioni (la tela; i pigmenti) che non incideranno in forma permanente sul contesto di inserimento, mutandolo o impossessandosene. Piuttosto, sono i suoi lavori a diventare testimoni del loro “transito” nel paesaggio.

NELL’ARCHITETTURA IPOGEA DI BARGINO

Particolarmente efficace, da un punto di vista sia architettonico, sia concettuale, si può considerare la scelta di allestire Untitled (Antinori) sulle pareti di uno dei due corpi scala della cantina. Non solo, così facendo, l’opera si presta a essere vista da molteplici punti di osservazione e da diverse distanze. Accompagnando il passaggio dei visitatori verso i piani sotterranei dell’edificio, progettato da Archea Associati, si rivela in grado di condurre elementi distintivi del paesaggio del Chianti Classico, diversi dal vino, fino al cuore dell’architettura ipogea della cantina. Il risultato è un riuscito percorso di ibridazione tra interno ed esterno, che genera anche l’illusione dell’apertura di un ampio varco verticale: la tela dipinta come una finestra verso un paesaggio immaginario, “co-generato” dalla mano dell’artista.

– Valentina Silvestrini

www.antinorichianticlassico.it