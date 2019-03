1 of 8

L’esposizione a cura di UNA, galleria del duo piacentino Paola Bonino e Marta Barbieri, mostra le ultime venticinque bandiere − realizzate per Manifesta 12 a Palermo − delle quarantaquattro prodotte, diventate oggi quarantacinque quella creata in Colombia nel gennaio 2019, da Filippo Minelli (Brescia, 1983).

Lungo la parete di venti metri, all’ingresso del nuovo Spazio Leonardo di Generali Assicurazioni a Milano, le bandiere parlano di un processo che dura da oltre dieci anni in diversi luoghi nel mondo: nascono dalla relazione tra artista e persone comuni che le realizzano in modo libero per forme, colori e materiali, con una scritta simbolica legata alle esperienze personali e a una visione critica della società.

L’arte di Minelli è sempre politica: nel suo sguardo sul paesaggio − come descritto e analizzato nel testo critico di Valentina Rossi che accompagna l’esposizione −, nel suo approccio alle relazioni, nell’uso delle parole.

Sulla bandiera greca di Antigone Theodorou, messa in scena ad Atene da Click Ngwere all’incrocio tra piazza Vittoria e via Elpidos (che significa ‘vittoria’), campeggia il motto HOPE VICTORY con tre mani rosse su fondo blu: la traduzione di un confine geografico in un auspicio di trionfo della speranza su tutto.

‒ Silvia Scaravaggi