Novità per la ventiquattresima edizione del programma di mobilità artistica giovanile internazionale del Ministero della Cultura e del GAI: un finanziamento anche per la restituzione in Italia e la proroga della scadenza al 13 aprile

Prorogati fino al 13 aprile i termini per candidarsi a Movin’Up – programma di mobilità artistica giovanile a livello internazionale, ideato e sostenuto dal GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, in partnership col Ministero della Cultura – che prosegue, così, il lavoro di supporto per i giovani artisti iniziato oltre 20 anni fa.

LA NUOVA EDIZIONE DE BANDO MOVIN’UP

Giunto alla sua ventiquattresima edizione, il concorso – creato nel 1999 per favorire la partecipazione di giovani creativi ad esperienze di produzione, formazione, circuitazione, residenza presso istituzioni estere capaci di offrire reali opportunità di crescita artistica e professionale – rinnova anche quest’anno la partnership fra Ministero Della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani insieme con la Regione Puglia per il tramite del TPP – Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e con GA/ER Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna. Sempre rivolto ad artisti/e tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all’estero da istituzioni culturali, festival, enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti in quest’area creativa, sostiene la mobilità artistica e l’internazionalizzazione delle carriere emergenti attraverso il concorso Movin’Up 2022/2023 dedicato all’Area Spettacolo e Arti Performative, ovvero musica, teatro, danza, circo contemporaneo.

Il contenuto prosegue a seguire

NUOVA SEZIONE MOVIN’UP IN PER LA RESTITUZIONE DEI RISULTATI IN ITALIA

“In questa nuova edizione di Movin’Up Spettacolo-Performing Arts”, dichiarano i promotori, “vengono inoltre confermati alcuni sub-obiettivi atti ad incentivare maggiormente le candidature degli artisti e delle artiste secondo due specifici criteri: provenienza e/o destinazione”. Con una novità: “Al fine di non disperdere i risultati relativi alle migliori progettualità selezionate da Movin’Up e di presentarli sul territorio italiano al termine delle esperienze all’estero, favorendo il rientro di artisti e artiste nei contesti nazionali, viene avviata a titolo sperimentale una nuova sezione di concorso denominata IN per il sostegno alla mobilità in ingresso e di ritorno”. La nuova sezione IN prevede l’assegnazione di un Premio Speciale una tantum ad uno o più artisti che, successivamente all’esperienza internazionale, abbiano realizzato presentazioni pubbliche dei loro risultati progettuali presso qualificati organismi ospitanti in Italia. Tale sezione IN e dedicata ai vincitori della precedente edizione di concorso (XXIII) che abbiano concluso e rendicontato i progetti selezionati da Movin’Up Spettacolo anno 2021/2022 e che possano dimostrare di aver realizzato, coerentemente con tale percorso artistico, una restituzione pubblica nazionale all’interno del biennio 2022/2023.

BANDO MOVIN’UP 2022/2023: IL BUDGET

Il budget complessivo a disposizione della Commissione per l’assegnazione dei finanziamenti delle partenze per l’estero e dei premi economici della XXIV Edizione di Movin’Up Performing Arts – sessione 2022/2023 ammonta a 46mila euro così suddivisi: per la Mobilità Internazionale – Movin’Up: programma generale va un totale 30mila euro; mentre per i Focus territoriale | Regione Emilia Romagna e i Focus internazionale | Macroregione Adriatico-Ionica vanno 5mila euro ciascuno. Infine, per la Mobilità di Ritorno – Premio Speciale Movin’Up In: restituzione in Italia va un totale di 6mila euro. La scadenza per la presentazione delle candidature nella sessione unica 2022/2023 è dunque fissata al 13 aprile 2023 ore 12 (ora italiana) e riguarda le domande per le attività all’estero – in Area Spettacolo e Arti Performative – con inizio compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.

Claudia Giraud