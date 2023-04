6. MARINELLA SENATORE – GALLERIA CRACCO

GALLERIA CRACCO, We rise by lifting others by Marinella Senatore. Photo: Antinori. Courtesy: l’Artista e Mazzoleni, Londra-Torino

Galleria Cracco, progetto nato da un’idea dello chef Carlo Cracco con l’agenzia di comunicazione Paridevitale e a cura del canale televisivo Sky Arte, con l’obiettivo di portare l’arte contemporanea in Galleria Vittorio Emanuele II,presenta la sesta edizione della rassegna d’arte pensata per lo spazio espositivo delle vetrine-lunette del Ristorante Cracco. Fino al 2 maggio, il progetto vede protagonista Marinella Senatore, multidisciplinare artista italiana, tra le più note a livello internazionale, che negli ultimi anni ha lavorato con oltre 8 milioni di persone in 24 paesi e presentato le sue opere in musei e istituzioni in tutto il mondo: una delle sue celebri sculture di luce è presentata per la prima volta nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele II. We rise by lifting others – questo il titolo dell’opera che si ispira alle luminarie tradizionali del sud Italia – travalicando in modo inaspettato la bidimensionalità delle vetrine-lunette del Ristorante Cracco, consolida la vocazione pubblica dell’iniziativa. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Mazzoleni, London – Torino. Marinella Senatore – We rise by lifting others Fino al 2 maggio Ristorante Cracco – dehor | Corso Vittorio Emanuele II, Milano