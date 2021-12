La nomina è arrivata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana a due mesi dalla fine dei rapporti con l’ex direttrice Cristiana Perrella.

Sarà Stefano Collicelli Cagol a prendere le redini del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. Si conclude così l’epopea che ha travolto il museo toscano negli ultimi due mesi, dopo la brusca rottura dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione presieduto da Lorenzo Bini Smaghi e l’ex direttrice Cristiana Perrella. Collicelli Cagol prenderà la guida del museo dal 10 gennaio 2022 con un mandato triennale, come da nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana. La scelta del candidato è stata realizzata da una commissione apposita, composta da Bruno Corà, Sarah Cosulich, Guido Guerzoni e Lorenzo Sassoli de Bianchi.

STEFANO COLLICELLI CAGOL

Stefano Collicelli Cagol, padovano classe 1978, è storico delle esposizioni, e ha conseguito un dottorato nel dipartimento Curating Contemporary Art del Royal College of Art di Londra nel 2014. Dal 2015 al 2017 è stato curatore del Trondheim kunstmuseum dell’omonima città norvegese, per poi diventare curatore de La Quadriennale di Roma dal 2018 al 2020, oltre che co-curatore della mostra Quadriennale d’arte 2020 FUORI al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Ha insegnato Exhibition and Display al Master di II Livello ‘Design for Arts’ del Politecnico di Torino e pubblicato saggi in cataloghi e riviste, ed è ora curatore del centro espositivo di arte contemporanea BY ART MATTERS di Hangzhou, in Cina.