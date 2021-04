Artribune Podcast. Don Luca Peyron e Nevina Satta ospiti di “Contemporaneamente”

L’intervista con Don Luca Peuron e Nevina Satta è nel progetto Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani, il podcast pensato per Artribune. Incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, industria, cinema, economia e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. In questo audio, il prezioso incontro con don Luca Peyron, parroco di Torino, docente e direttore della Pastorale Universitaria e Nevina Satta, Direttore Generale della Fondazione Sardegna Film Commission. Don Luca Peyron e Nevina Satta ci raccontano di cinema e teatro come strumenti di interazione tra diverse generazioni e del desiderio che l’impegno per gli ultimi non sia solo un’operazione di maquillage. Ci raccontano della Sardegna, terra orientata allo storytelling e narrata in lingua popolare; di una Chiesa che si confronta con le nuove tecnologie per guardare lontano, e di come la politica attuale fatichi ad avere una visione di lungo periodo, con ripercussioni globali molto rapide.

Nevina Satta è Direttore Generale della Fondazione Sardegna Film Commission dal 2012 e membro del consiglio direttivo di Cineregio, la rete europea di fondi regionali per il cinema. Esperta di sostenibilità e industrie creative e di finanziamenti per l’industria audiovisiva, ha insegnato produzione e regia in diverse università europee. Laureata in Filosofia, ha ottenuto un dottorato in Antropologia Visuale all’Università Cattolica di Milano. Ha vissuto venti anni tra Los Angeles e Milano, lavorando come produttrice di film e documentari. Consulente per molti festival cinematografici internazionali, ha contribuito alla ideazione e allo sviluppo di diverse iniziative di formazione, tra cui la Documentary Summer School del Festival di Locarno fin dal 2000. È cofondatrice di una ONG sostenuta dall’Unicef, The Traveling Film School.

Don Luca Peyron è parroco e docente universitario. Laureato in giurisprudenza e licenziato in teologia pastorale, dopo aver esercitato come consulente legale per alcuni anni, entra in seminario e diventa sacerdote diocesano dal 2007. Attualmente è parroco di Torino. Dal 2017 collabora con il corso in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia, con i Master universitari in Marketing, Sales & Digital Communication ed in Marketing, Sales & Management dell’Industria Alimentare dell’Università di Torino. Insegna Teologia dell’Educazione presso IUSTO – Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, Spiritualità dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Torino e Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano – Torino). Svolge il suo ministero in mezzo agli universitari con responsabilità a livello locale e nazionale. Dal 2014 è responsabile della Pastorale Universitaria del Piemonte e della Valle d’Aosta e membro della Consulta Nazionale della CEI per l’Educazione, Scuola ed Università. Si occupa di trasformazione digitale coordinando il Servizio per l’Apostolato Digitale e nella docenza in diverse università. È autore di testi e articoli su questi temi. E promotore della sede principale dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A) a Torino.

