2. UOVA D’ARTISTA PER IL COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

Il Comitato Maria Letizia Verga, da oltre 40 anni, si impegna a garantire Ricerca, Cura e Assistenza ai bambini e ai ragazzi affetti da leucemie e linfomi. In un momento in cui la raccolta fondi fisica è fortemente penalizzata e i ragazzi in cura al Centro sempre più isolati, la onlus lancia un’iniziativa per una Pasqua digitale, soprattutto solidale, all’insegna dell’arte. Si tratta delle cartoline d’auguri digitali per la raccolta fondi pasquale, personalizzabili e firmate da tre artisti internazionali, da scaricare dall’e-shop del Comitato tramite una donazione per poi inviarle a chi si desidera augurare una buona Pasqua. Se la creativa Olimpia Zagnoli ha insegnato ad un gruppo di ragazzi in cura come creare dei pattern grafici tramite la tecnica del collage in un workshop via Zoom, la street artist romana Alice Pasquini ha donato al Comitato alcuni disegni che i bambini si sono divertiti a colorare e customizzare. L’illustratore piemontese Riccardo Guasco, invece, si è messo in gioco in prima persona, creando le grafiche per un uovo con il suo tratto unico ed evocativo, tra suggestioni cubiste e futuriste.

https://comitatomarialetiziaverga.it/