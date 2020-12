Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani è il podcast pensato per Artribune che racchiude Incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. In questo audio il prezioso incontro con Ludovico Pratesi e Tiziana Frescobaldi per parlare di arte e vino, consapevolezza e mercati internazionali, creatività e amore per la propria terra. “Gli artisti forse sono l’ultima aristocrazia intellettuale rimasta, personaggi visionari e di grande coraggio”, ci racconta Pratesi. “Produciamo vino da diverse generazione ed è molto importante per noi portare nel mondo la qualità della Toscana”, racconta Frescobaldi; e molto altro.

Ascolta “Ludovico Pratesi e Tiziana Frescobaldi – Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani” su Spreaker.

LUDOVICO PRATESI PER CONTEMPORANEAMENTE PODCAST

Ludovico Pratesi è storico, critico, professore di storia dell’arte contemporanea per l’Accademia Urbino, direttore artistico di molte prestigiose istituzioni dell’arte, curatore di personali e collettive presso prestigiosi musei, gallerie e fiere, membro di giuria in molti premi internazionali. Giornalista, collabora con le maggiori testate quotidiane e dell’arte: Repubblica; Il Venerdì, Affari e Finanza, Le Monde, Panorama, L’Espresso, Flash Art, Exibart, Juliet, Artribune. Come scrittore ha pubblicato una serie di saggi tra i quali Arte come Identità, Perché l’Italia non ama più l’arte contemporanea e L’arte di collezionare arte contemporanea nel mondo globale.

TIZIANA FRESCOBALDI PER CONTEMPORANEAMENTE PODCAST

Tiziana Frescobaldi, laureata in Lettere Moderne alla Sapienza di Roma, è stata prima responsabile della comunicazione ed è attualmente Presidente della Compagnia de’ Frescobaldi, azienda nel campo del vino tra le principali in Italia che promuove progetti culturali, conosciuta in più di 90 paesi. È ideatrice e direttrice del Premio Artisti per Frescobaldi. Come giornalista collabora con La Repubblica, The European, con Amica (Rcs) e con Corriere Fiorentino. Esperta di comunicazione, collabora con Italimprese, Rowland Italia del gruppo Saatchi & Saatchi, ed è fondatrice di “Firenze Città Nascosta”, un progetto che si muove tra arte, territorio e comunicazione.

– Mariantonietta Firmani