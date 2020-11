2. RIGENERAZIONE URBANA DI UN PRESIDIO SANITARIO A ROMA

Parte in questi giorni Another World. Arte in città per immaginare il futuro – Un progetto di rigenerazione urbana nel quartiere Vigne Nuove a Roma, un complesso progetto che prevede l’intervento di artisti ed artigiani nell’area disagiata del quartiere Vigne Nuove a Roma dove si trova la sede dell’ASL che accoglie minori con disabilità e con problemi fisici e psichici. L’intento è restituire questi spazi alla cittadinanza e rigenerare attraverso l’arte un’area di frontiera a partire proprio da un presidio sanitario. Con questo obiettivo, L’Associazione Eco dell’arte, promotrice del progetto, lancia una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Così Elena Paloscia: “Il progetto Another World, proprio come una storia, inizia da via Dina Galli, al numero 8, nella Asl in cui si recano bambini e adolescenti con disabilità e con problemi fisici e psichici. Prima di accedere al servizio devono necessariamente attraversare questo spazio che sarebbe ampio e comodo da vivere se non fosse abbandonato a sé stesso. Noi lo abbiamo immaginato come un luogo delle meraviglie in cui la natura e i colori si riappropriano del grigio. Lo immaginiamo come uno spazio in cui grazie all’arte si potrà scoprire ogni volta un dettaglio diverso, creeremo uno spazio in cui aggirarsi, si potrà attraversare un bosco magico, si potranno incontrare supereroi, volti umani e animali dalle più diverse espressioni, si scopriranno favole antiche sempre attuali che ci aiutano a capire come anche chi è svantaggiato o sente di esserlo può farcela, trovando una propria dimensione e accettando sé stesso”. Il primo intervento dell’artista Gola Hundun, per la prima volta a Roma, che inizierà in questi giorni, sarà dedicato alla natura, tema in linea con l’identità stessa e la funzione del luogo. Il raggiungimento del goal di 65mila euro aiuterebbe il progetto a completarsi.

