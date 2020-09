Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani è un nuovo ciclo di podcast pensati per Artribune. Ospiterà incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro, per approfondire questioni profonde e importanti ma anche cogenti e futuribili. Saranno dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà.

Ascolta “Stefano Mancuso – Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani” su Spreaker.

In questo incontro Stefano Mancuso, scienziato, ci offre una visione davvero “extraordinarius” del rapporto uomo natura. Stefano Mancuso è professore di arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università di Firenze, membro fondatore della Société internationale pour le signalement et le comportement des plantes, fondatore e direttore di LINV Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale.

–Mariantonietta Firmani