7. MAX GAZZÈ PER LAZIO SOUND – ROMA

Aspettando il festival LAZIOSound al Castello di Santa Severa - che a fine luglio vedrà una staffetta musicale di tre giorni con grandi ospiti e l’alternarsi delle eccellenze del territorio nella cornice del castello - il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, il programma della Regione Lazio di valorizzazione e promozione delle nuove energie musicali regala alla città un nuovo appuntamento completamente gratuito che porterà a Parco Schuster Max Gazzè in concerto con l’opening di Alfa e i neo vincitori dell’ultima edizione: il Duo Ciampa Piccotti per la categoria I LOVE MOZART, Federico Buccini & JEMMA Label per Jazzology, i PITCHES per God is a Producer, Polemica per Urban Icon, Eko Orchestra per Borderless e i biVio per Songwriting Heroes. “Con questo appuntamento che risponde alla chiamata della Festa della Musica”, dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, “si conferma e rinnova LAZIOSound come programma di valorizzazione delle eccellenze musicali del territorio offrendo spazi, palcoscenici, produzioni e collaborazioni per gli artisti, e occasioni di incontro e scoperta delle proposte musicali della regione per i giovani. Un nuovo appuntamento, dopo le sei date live di selezione, che la regione regala a Roma con una serata di musica e di eccellenze, un segnale di ripartenza per la musica – che con LAZIOSound non si è mai fermata – e per tutti noi”.

https://dice.fm/partner/ass-cult-spaghetti-art/event/82x3w-festa-della-musica-di-laziosound-con-max-gazze-21st-jun-parco-schuster-roma