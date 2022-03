Prodotto dalla Fondazione Tones on the Stones che realizza l’omonimo festival di arti performative in Val d’Ossola, l’opera rock è una storia di streghe ambientata in una spettacolare ex cava di pietra in Piemonte

Una storia di streghe di un’epoca imprecisata – che potrebbe essere la nostra per quanto è in crisi – ambientata in una ex cava di pietra ai piedi delle Alpi e musicata da due nomi leggendari del pop anglo-americano anni ’80. Stiamo parlando di The Witches Seed, spettacolare e immersiva opera rock dalle tinte horror, firmata dal geniale musicista e fondatore dei Police Stewart Copeland, con i brani di Chrissie Hynde dei Pretenders che si aggiungono alle composizioni di Copeland e Irene Grandi nel ruolo di protagonista, attesa per i prossimi 22 e 23 luglio in prima mondiale.

THE WITCHES SEED PRODOTTO DALLA FONDAZIONE TONES ON THE STONES

The Witches Seed è prodotto dalla Fondazione Tones on the Stones che per 15 anni ha realizzato l’omonimo festival in Val d’Ossola, in Piemonte, dedicato all’opera contemporanea a carattere immersivo e alle sperimentazioni elettroniche. Dopo l’edizione speciale Before and After del 2020, Tones on the Stones nel 2021 si è definitivamente stabilito nella Cava Roncino di Oira Crevoladossola e ha dato il via a Tones Teatro Natura, uno spazio performativo realizzato in un’ex cava di granito e sviluppato secondo principi di modularità, trasparenza e flessibilità, all’insegna della sostenibilità e di un diverso rapporto con il paesaggio naturale.

THE WITCHES SEED: UN CAST STELLARE, A PARTIRE DA STEWARD COPELAND DEI POLICE

Nata da un’idea della direttrice artistica, nonché soprano, Maddalena Calderoni, The Witches Seed è il frutto della collaborazione creativa di un pool di grandi artisti. Stewart Copeland – che ha composto le musiche dell’opera – oltre a essere polistrumentista, compositore, fondatore e batterista di una band storica come i Police, ha scritto le colonne sonore di film indimenticabili come Rusty il selvaggio di Francis Ford Coppola, Wall Street e Talk Radio di Oliver Stone e Piovono Pietre di Ken Loach. Poi c’è la cantautrice Chrissie Hynde, leader dei Pretenders, che ha scritto alcune canzoni dell’opera, mentre il ruolo da protagonista è affidato a Irene Grandi, tra le interpreti più amate del pop-rock italiano. È invece la concept&visual artist di fama internazionale Edvige Faini, che da anni collabora con i più prestigiosi studi di produzione hollywoodiani (suoi Il pianeta delle scimmie, Pirati dei Caraibi, Sin City) a firmare le video scenografie immersive proiettate sulle pareti rocciose della cava. Poi, l’autore del libretto è il drammaturgo britannico/irlandese Jonathan Moore, il direttore d’orchestra è l’irlandese Eimear Noone – prima donna nella storia a salire sul podio dell’orchestra nel corso della 92° premiazione degli Oscar – e il regista è Manfred Schweigklofer.

– Claudia Giraud

The Witches Seed

22-23 luglio

Tones Teatro Natura, Oira Crevoladossola (VCO)

https://www.ticketmaster.it/artist/the-witches-seed-biglietti/1145744