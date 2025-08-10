Sono il Duomo di San Giorgio a Ibla e la Cattedrale di San Giovanni a Ragusa due dei luoghi presi in esami nel documentario dedicato alla Sicilia in onda martedì 12 agosto su Sky Arte. Raccontate dal cantautore Giovanni Caccamo, le architetture religiose protagoniste di Ragusa e Ibla – Fiori di pietra costituiscono esempi salienti del tardo Barocco siciliano, i cui esiti sono ampiamente apprezzati ancora oggi.

Su Sky Arte Giovanni Caccamo racconta l’architettura tardo Barocca

Riunendo interviste a storici, architetti, fotografi e scrittori, Ragusa e Ibla – Fiori di pietra propone un’immersione nel capoluogo ibleo, che accoglie oltre 18 monumenti dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Dal centro storico, il racconto si sposta quindi nella campagna ragusana, contraddistinta da muretti a secco, campi di grano e alberi di ulivo. Un territorio al centro anche dell’indagine del fotografo ragusano Giuseppe Leone, che apre le porte del suo studio e ricorda gli incontri Elvira Sellerio, Gesualdo Bufalino e Leonardo Sciascia.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

I contenuti del sito di Sky Arte sono curati da Artribune. Scoprite a questo link tutte le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale.