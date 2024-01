Su Sky Arte: la storia della critica cinematografica Pauline Kael

Scomparsa nel 2001, la critica cinematografica Pauline Kael ha firmato alcune delle più appassionanti pagine del New Yorker, trasformando il suo mestiere in una forma artistica. Motivata da un’incrollabile fiducia in sé stessa e da un sincero amore per le arti, la scrittrice dal passato complicato ha lasciato un solco indelebile nella sua disciplina. Nel documentario What She Said: L’arte di Pauline Kael, in onda su Sky Arte domenica 14 gennaio, la sua storia rivive attraverso una preziosa combinazione di testimonianze e materiali d’archivio, in parte mostrati per la prima volta.

What She Said: L’arte di Pauline Kael

Pauline Kael e la critica cinematografica

Diretta da Rob Garver, la pellicola descrive l’autrice come un’autentica pioniera della critica cinematografica: una narratrice acuta, brillante e coinvolgente, sempre attratta dai dettagli. Un ritratto che emerge anche grazie alle circa 40 interviste raccolte per l’occasione, tra cui quelle di Quentin Tarantino, Camille Paglia, David O. Russell, Molly Haskell, Joe Morgenstern e Greil Marcus. A leggere (e interpretare) le parole di Pauline Kael è la voce della nota attrice Sarah Jessica Parker.

