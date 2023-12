Il geniale produttore giapponese di videogiochi Hideo Kojima annuncia un nuovo progetto horror – qualcosa di “mai visto prima” e che punta a rivoluzionare l’idea stessa di esperienza di gioco – realizzato insieme all’acclamato regista afroamericano Jordan Peele.

L’annuncio ai Game Awards e il cast stellare di OD

L’annuncio arriva durante The Game Awards, la cerimonia che dal 2007 premia i migliori videogiochi usciti nel corso dell’anno. Salito sul palco, il visionario Kojima ha presentato un’esperienza horror che punta a superare i confini del videogioco: OD (inizialmente intitolato Overdose).



L’enigmatico trailer mostrato in anteprima lascia trasparire ben poco del funzionamento del gioco, mantenendo la suspence alle stelle. Il video si limita a mostrare i primi piani dei tre attori, i cui volti sono scansionati in fotogrammetria digitale grazie agli strumenti avanzati forniti dalla tecnologia MetaHuman e Unreal Engine 5.



Il cast è davvero stellare: la prima a comparire è Sophia Lillis, nota al grande pubblico per aver interpretato Beverly Marsh nella serie cinematografica It; seguita da Hunter Schafer, attrice e supermodella transgender amata dagli spettatori nel ruolo di Jules Vaughn nella serie tv Euphoria; e infine il celeberrimo Udo Kier, attore tedesco che non solo ha recitato in numerose pellicole di Lars Von Trier, ma ha anche interpretato Dracula nell’iconico lungometraggio horror-erotico del 1974 ideato da Andy Warhol e diretto da Paul Morrissey.

L’enigmatico trailer di OD

Nel video, i tre protagonisti ripetono ossessivamente una frase apparentemente senza senso in un crescendo di tensione: “Il dinosauro viola affamato ha mangiato la volpe gentile e vivace, il granchio chiacchierone e la balena pazza e ha iniziato a molestare e starnazzare”. Un riflesso negli occhi di Sophia Lillis lascia intravedere una porta che si apre, e una figura scura si avvicina mentre l’attrice urla di terrore.



Riguardo al progetto, Kojima ha dichiarato: “Mi è sempre piaciuto pormi nuove sfide, è un po’ la mia regola. Ma questa volta, con l’aiuto della tecnologia ‘cloud gaming’ di XBox Studios, stiamo facendo qualcosa di davvero immersivo, qualcosa che nessuno ha mai visto prima. Non fraintendetemi: è pur sempre un gioco, ma allo stesso tempo un film e un nuovo tipo di medium”.

La collaborazione con Jordan Peele

Quello del padre dell’iconico Metal Gear Solid si presenta con un horror psicologico che lascia emergere con evidenza l’impronta del regista Jordan Peele, arrivato sul palco subito dopo tra lo stupore dei fan.



Muovendo i primi passi nel mondo dell’intrattenimento come attore comico grazie ad un ruolo nella serie MADtv, nel 2017 Jordan Peele imbraccia la cinepresa per dirigere un horror dal successo planetario: Scappa – Get Out (che l’anno successivo si aggiudica il premio Oscar alla migliore sceneggiatura originale). Continua poi la sua carriera come regista horror, con Noi (Us) e Nope.



“Nei miei film cerco sempre di rendere al massimo l’immersività, di mettere lo spettatore nei panni del protagonista. Hideo è un maestro in questo (…). E quello che sta preparando qui è completamente immersivo, assolutamente terrificante, e sono davvero onorato di collaborare con il più grande autore di videogiochi di tutti i tempi”, ha dichiarato Peele.



Laura Cocciolillo